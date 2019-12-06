Сегодня, в 6:00 Автопоезд с прицепом: неосуществленный проект СССР Жаль, но весьма любопытная разработка советских конструкторов — автопоезд А‑820 с оригинальным полуприцепом — до конвейера так и не доехала.
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Экспериментальный автопоезд А‑820 удивлял не только тягачом МАЗ‑200В с дополнительной верхней рамой на опорах, но и полуприцепом, позволявшим размещать в два ряда аж девять автомобилей Москвич. Победы и Волги требовали больше мéста — умещалось по шесть таких машин.
По
задумке конструкторов, полуприцеп можно было использовать не только для легковушек, но и для тарных грузов: не ходить же грузовику порожняком.
Машины заезжали внутрь фургона по трапу, а для размещения на верхней полке использовали кран. Закрепляли автомобили винтовыми растяжками и деревянными подкладками под колеса. До серийного производства любопытная конструкция не доехала.
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы помните, какими были первая автосигнализация и первый автобус? Есть вопросы? Задавайте! kolodochkin@zr.ru Полная история уникального Москвича-411 — тут. Фото: из архива автора
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