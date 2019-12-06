Автопоезд с прицепом: неосуществленный проект СССР

Лада Веста с вариатором: все ее новые особенности

Уменьшился ли дорожный просвет Весты с новой коробкой передач и нужно ли на самом деле менять масло в вариаторе вопреки заявлению производителя? На эти и другие вопросы отвечает эксперт «За рулем».