Самый народный бензин: удивительные факты про АИ-92

Последние 50 лет АИ-92 был одним из самых популярных бензинов в России. Объясняем, почему это до сих пор так.

Еще в 2009 году более 60% легковых автомобилей в России заправлялись АИ-92. Сейчас их доля упала вдвое, но 92-й по-прежнему остается хитом на АЗС. Секрет его популярности прост: это топливо, которое подходит подавляющему числу автомобилей и оно существенно ниже по цене, чем АИ-95 (по данным Росстата, почти на 3,5 рубля за литр).

Вдобавок, грамотный автовладелец знает, что величина октанового числа бензина никак не связана с его качеством — просто разные бензины рассчитаны на разные моторы. Конечно, в экстремальных режимах работы двигателя лучше использовать высокооктановое топливо, которое поможет избежать детонации. Но если вы не «гонщик» и за окном нет ни высокогорья, ни 40-градусной жары, 92-й вполне подойдет.

Спрос на АИ-92 формировался в нашей стране десятилетиями и установился вместе с полным обновлением автопарка страны, в котором со временем почти не осталось автомобилей, ездящих на низкооктановом АИ-80.

Знаете ли вы, что…

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В СССР нишу нынешнего 92-го бензина занимал АИ-93. Такой бензин считали высокооктановым. Им заправляли, в частности, первые Жигули ВАЗ-2101, а также 412-е Москвичи. Особой разницы между 92-м и 93-м бензинами нет.

В 80-е годы прошлого века октановое число продаваемого бензина можно было определить по его цвету. Так, АИ-93 первоначально имел синий цвет (с 1979 года — оранжево-красный), А-72 был бесцветным, А-76 — зеленым (с 1979 года — желтым), а АИ-98 — желтым (с 1979 года — синим).

Литр бензина АИ-93 в эпоху первых Жигулей стоил 10 копеек! Таким образом, заправка полного бака ВАЗ-2101 обходилась максимум в 4 рубля. Впрочем, тогда все полагали, что это безумно дорого.

Автомобили Запорожец изначально были ориентированы на минимум эксплуатационных затрат. Однако модификация с двигателем МеМ3–968БЭ (50 л. с.) с повышенной степенью сжатия (8,4 вместо 7,2) позволяла использовать АИ-93 вместо более дешевого А-76. Кстати, такой же бензин использовали и знаменитые автобусы ЛиАЗ-677. Неудивительно, что их водителей часто просили поделиться ценным топливом с ближним.

АИ-92 — раритетное топливо в Европе: найти его там практически невозможно. Но это не потому, что оно плохое: просто современные двигатели европейских машин отличает большее давление в конце такта сжатия, а потому они требуют топлива с повышенной антидетонационной стойкостью.

Прекратить производство 92-го бензина хотели и в нашей стране. Он должен был исчезнуть еще в 2011 году, затем в 2015-м, но в том году на него пришлось 53% продаж. Сегодня, согласно статистике, озвученной на конференции «Моторные топлива 2018», 51% произведенного в России бензина является 92-м.

Спрос на 92-й бензин настолько высок, что конкуренция на розничном топливном рынке приводит к появлению заманчивых акций. Например, прямо сейчас на АЗС сети «Газпромнефть» при заправке АИ-92/Опти 92 на карту лояльности начисляют двойные бонусы при условии, что вы заправляете более 100 литров этого топлива в месяц. А на автоматических станциях сети до 26 января цена на АИ-92 — как и на все остальные бензины — снижена на 1 рубль.

Чтобы удовлетворить российского автолюбителя, производители перенастраивают двигатели своих машин так, чтобы в их баки можно было заливать АИ-92. Причем это касается не только бюджетных моделей, но и машин средней ценовой категории. Например, из топ-10 самых популярных автомобилей по итогам продаж 2019 года только одна модель ездит на 95-м бензине (Toyota RAV4), остальные девять — на 92-м. Это Лады Granta, Vesta и Largus, Kia Rio, Hyundai Solaris и Creta, Renault Logan и Duster, а также Volkswagen Polo.

В топ-10 бестселлеров вторичного рынка наблюдается такая же картина: 9 из них ездят на 92-м бензине, и только Ford Focus (но далеко не все его версии и поколения) имеет предписание производителя заправлять в бак бензин с октановым числом не ниже 95. Здесь преобладают ВАЗы, спрос на которые еще очень высок: ВАЗ-2114, 2107, 2109, 2110, а также Лады 4х4, Priora и Granta, Hyundai Solaris и Kia Rio.

Более того, двигатели новинок настроены для работы на 92-м бензине. Удивительно то, что под данный тип топлива легко приспосабливаются и современные турбированные моторы. Ярким примером является кроссовер Renault Arkana с 1,33-литровым турбодвигателем, разработанным в сотрудничестве с Mercedes-Benz. Рассчитан на 92-й бензин и турбированный 197-сильный двигатель флагманского кроссовера Chery — Tiggo 8 и премиального Exeed.

Переплачивать за топливо не хочет никто.

Узнать, сколько в России продается некачественного топлива, можно здесь.

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