Стало известно, сколько в России паленого дизтоплива

Выяснилось, что около 15% дизельного топлива в России — суррогат, причем с зимним горючим дела обстоят еще хуже.

Дизтопливо в нашей стране фальсифицируют намного чаще, чем бензин: 15% автомобильной солярки — суррогат, сообщили в Росстандарте «Известиям». Для сравнения — поддельного бензина всего 3,5% от всего предложения на рынке. Причем в зимнем топливе каждый четвертый литр — подделка. И это при том, что в последние годы ситуация улучшилась — в 2015 году доля поддельного дизтоплива составляла более 30%. Из-за большого содержания серы в суррогате забивается топливный насос, и машина встает.

В целом Росстандарт оценивает общий объем суррогата, продаваемого на российских АЗС, в 6 млн тонн в год, притом что всего в России потребляется порядка 65 млн тонн бензина и дизеля. Выборочная проверка показала, что из 920 проверенных АЗС на 81 заправке продают бензин и дизель, не соответствующие утвержденным стандартам качества.

В большинстве регионов доля фальсифицированного дизтоплива не превышает 5%, однако, например, в Хабаровском крае и ряде регионов Сибири — порядка 20%. В Центральном федеральном округе одно из самых проблемных мест — Владимирская область. Здесь на 26% из 90 проверенных АЗС было обнаружено некачественное дизельное топливо, некачественный бензин выявлен лишь на 17% заправок.

Нарушения были зафиксированы преимущественно на независимых заправках. Причем качество топлива не всегда зависит от его цены — нарушения выявлены как в дешевом, так и в более дорогом топливе. Чаще всего суррогатное горючие поступает с баз нефтепродуктообеспечения и мини-НПЗ.

Эксперты рынка говорят о том, что большое количество суррогата среди зимнего горючего легко объяснимо. Зимнего топлива не хватает, в прошлом году лишь 74% потребности было обеспечено продукцией российских НПЗ, остальное получили путем смешивания среднедистиллятных топлив с авиационным керосином. А авиакеросин понижает температуру вспышки, что нарушает требования безопасности.

Новосибирские студенты изобрели новое устройство для экспресс-анализа качества бензина, возможно, с дизтопливом они тоже вскоре разберутся, и автовладельцы смогут легко проверить качество топлива прямо на заправке.



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