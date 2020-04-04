Оторвался номер, бывает... А вот так можно ехать?
Как будем выходить из ситуации?
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Оторвался номер. Ну, бывает, правда же? Например, не выдержало крепление — треснул пластик на холоде. Либо табличку сорвало во время форсирования глубокой лужи или из-за незначительного ДТП. Такое может случиться с каждым.
Что делать, если поблизости нет магазина, в котором можно было бы раздобыть хомуты для временного крепления номера. Да и инструментов в багажнике нет...
Можно ли продолжить движение, положив номер под переднее стекло?
Отмечайте свой вариант, а правильный — на следующей странице.
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