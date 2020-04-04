Оторвался номер, бывает... А вот так можно ехать?

Как будем выходить из ситуации?

Материалы по теме По знакам или по разметке — как ехать-то? Непростой тест по ПДД Оторвался номер. Ну, бывает, правда же? Например, не выдержало крепление — треснул пластик на холоде. Либо табличку сорвало во время форсирования глубокой лужи или из-за незначительного ДТП. Такое может случиться с каждым. Что делать, если поблизости нет магазина, в котором можно было бы раздобыть хомуты для временного крепления номера. Да и инструментов в багажнике нет... Можно ли продолжить движение, положив номер под переднее стекло? Отмечайте свой вариант, а правильный — на следующей странице.

Оторвался номер. Может, кинуть его под стекло? 1. Нельзя, оштрафуют. 2. Можно — до места стоянки или ремонта. 3. Можно, до места стоянки или ремонта, обеспечив видимость номера с 20 метров