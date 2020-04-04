Оторвался номер, бывает... А вот так можно ехать? — журнал За рулем

Оторвался номер, бывает... А вот так можно ехать?

Как будем выходить из ситуации?

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По знакам или по разметке — как ехать-то? Непростой тест по ПДД

Оторвался номер. Ну, бывает, правда же? Например, не выдержало крепление — треснул пластик на холоде. Либо табличку сорвало во время форсирования глубокой лужи или из-за незначительного ДТП. Такое может случиться с каждым.

Что делать, если поблизости нет магазина, в котором можно было бы раздобыть хомуты для временного крепления номера. Да и инструментов в багажнике нет...

Можно ли продолжить движение, положив номер под переднее стекло?

Отмечайте свой вариант, а правильный — на следующей странице.

Оторвался номер. Может, кинуть его под стекло?

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Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

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