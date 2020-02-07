Операция «Зачистка»: моем руки на морозе. Без воды!

Эксперты «За рулем» взяли восемь средств и поставили перед ними сверхзадачу — справиться с грязью на руках насухую.

В качестве универсального загрязнителя послужила отработка моторного масла в смеси с битумной мастикой и пылью от тормозных колодок.

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Полученные результаты относятся только к данной выборке препаратов, а потому не могут служить основанием для суждений обо всей продукции той или иной марки в целом.

Перед испытаниями мы решили отмыть руки народными средствами. Бензин отвергли сразу: уж больно жестко, да и от запаха потом долго не избавишься. А вот моторным или подсолнечным маслом — почему бы не попробовать? И дедовские советы оказались актуальными: оба масла отмыли руки вполне пристойно. Однако в обоих случаях осталось ощущение жирности. Поэтому подобные средства мы тоже рекомендуем только в крайнем случае.

Что касается участников «основного забега», отличной оценки у нас удостоились средства Axiom A411W, Kerry KR‑198–1 и Permatex 01013. Они прекрасно справились с заданием, отмыв руки без единой капли воды.

Минус на минус

В инструкциях половины проверенных образцов упоминается, что их нежелательно замораживать. А остальные, получается, не боятся морозов? Чтобы это выяснить, после основных испытаний мы отправили всех участников на 48 часов в морозильник — для проверки. И там все средства окаменели. Неудивительно: в их состав входит вода. Следовательно, возить эти средства зимой в багажнике бессмысленно. В нужный момент ни одним (даже из победителей экспертизы) воспользоваться не удастся. Кстати, с этой точки зрения банки чуть удобнее тюбиков: их содержимое на морозе можно хоть как-то «наскрести». А вот масло, которым обходились деды, замерзания не боится!

ASTROhim AC-210, Россия. Крем для очистки рук професси­ональный с абразивом

Цена ~ 95 ₽

Объем 250 мл Про боязнь замерзания ничего не сказано. При мытье рук ощущается присутствие небольших частиц. После вытирания тряпкой остается ощущение жирности — за руль хвататься не стóит. Результат средний. Axiom A411W, Россия. Паста для рук очищающая

Цена ~ 180 ₽

Объем 0,6 кг Препарат можно хранить при температуре от +5 до +25 °С. Инструкция требует смочить руки водой еще до применения средства; этот пункт мы проигно­рировали (таковы условия экспертизы). И не пожалели: после протирания тряпкой стало ясно, что руки уже чистые. Результат отличный.

G-Power GP-5, Россия. Паста для очистки рук

Цена ~ 740 ₽

Объем 5 л Замораживания этот состав вроде не должен бояться. Запах довольно приятный. Частиц, как ни странно, не чувствуется, хотя внешний вид препарата давал повод ожидать их появления. Грязь оттерли, но руки остались жирными, даже водная процедура не помогла. Результат средний. Kerry KR-198-1. Очищающая паста для рук

Цена ~ 230 ₽

Объем 460 мл Препарат предписано хранить при температуре не ниже +5 °С. Запаха почти нет; если принюхаться, можно различить легкий аромат с химическим душком. При использовании ощущается наличие комочков. Тряпкой удалось оттереть всю грязь! Результат отличный.

Permatex 01013, США. Очиститель рук

Цена ~ 340 ₽

Объем 397 мл Температура хранения не оговаривается. Структура кремообразная, без частиц. Запах приятный. Тряпка удалила практически всё. Результат отличный. Pingo. Арт. 85010–1, Россия. Паста для очистки рук

Цена ~ 190 ₽

Объем 650 мл Температура хранения — от +5 °С. При использовании ощущается наличие довольно крупных комочков. Тряпка удалила не всё. Результат можно считать хорошим.

Чистая звезда. Арт. 85080–8. Паста для эффективной очистки рук

Цена ~ 120 ₽

Объем 200 мл Хранить при температуре не ниже +5 °С. При использовании ощущается наличие легких комочков. После обтирания тряпкой осталось ощущение жирности, убрать которое не помогла даже вода. Результат средний. Чистик Profi, Россия. Чистящая паста для рук

Цена ~ 230 ₽

Объем 200 мл Препарат не должен бояться морозов, но замерз в камень. Ощущается присутствие мелких частиц. Тряпка не удалила грязь полностью. Результат можно считать средним.

Счастливого пути — и только с чистыми руками!

Операция «Зачистка»: моем руки на морозе. Без воды! Эксперты «За рулем» взяли восемь средств и поставили перед ними сверхзадачу — справиться с грязью на руках насухую. Операция «Зачистка»: моем руки на морозе. Без воды!