Проверка штрафов онлайн: где это надо делать

И сколько это стоит?

Если интернет-сервис предлагает вам платную проверку штрафов ГИБДД, знайте, что это давно можно сделать бесплатно через Госуслуги, Сбербанк-Онлайн, интернет-сервисы других банков, Яндекс.Деньги, mos.ru (для жителей Москвы и Московской области, там можно проверить штрафы ГИБДД, АМПП и МАДИ) и другие сайты.

Один из правильных вариантов — проверка штрафов на официальном сайте ГИБДД. Это старейший и удобнейший из подобных сервисов в России.

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Чтобы найти неоплаченные штрафы, нужно внести в соответствующую форму государственный регистрационный знак своего автомобиля, серию и номер свидетельства о регистрации. Сервис позволяет проверить штрафы не только по российским номерам, но и по иностранным регистрационным знакам. Можно оформить онлайн-подписку. Тогда сервис оповестит вас о новых штрафах автоматически, как только информация о нем появится в базе ГИБДД. Насколько быстро? Из собственного опыта: уведомление о новом штрафе за превышение скорости в Москве пришло через 42 минуты после нарушения. Оперативно!

Сайт ГИБДД получает информацию о наложенных штрафах из собственной базы данных, а о проведенных платежах — от ГИС ГМП (Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах). Теоретически это должно происходить мгновенно, фактически информация из ГИС ГМП может поступать подписчикам с опозданием, так что через пару дней после первой проверки на сайт стоит вернуться и снова проверить наличие неуплаченных штрафов. Штраф считается официально погашенным, если платеж зафиксирован в ГИС ГМП. Если вы уплачиваете штраф онлайн, банк, принявший платеж, должен отправить соответствующую информацию в систему незамедлительно (в соответствии с ч. 8 ст. 32.2 КоАП РФ).

Кроме проверки штрафов, на сайте ГИБДД можно выполнить и бесплатную проверку автомобиля на историю регистрации в ГИБДД, участие в ДТП, нахождение в розыске и наличие ограничений. Также можно проверить и водителя (факт выдачи водительского удостоверения и информацию о лишении права управления).