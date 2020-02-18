Кроссоверы до 900 тыс.: вот еще один вариант

Brilliance V3 — паркетник родом из Китая. С корейскими автоматом и усилителем руля, итальянской электрикой, немецкой системой стабилизации и австрийско-шведским функционалом безопасности.

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Как вам такое жизнеутверждающее предупреждение на экране мультимедиасистемы: «Будет авар. за рулем с видео»? Каждый раз, когда мне предстоит проехать на очередном «китайце», я втайне надеюсь: может, наконец, это будет допиленный по всем статьям автомобиль? Но все надежды рушит экран: «Для обес. безопасности, соблюдайте­ ПУД и прочтите руков.».

Оставим неблагодарные рассуждения о дизайне, тем более что к нему приложил руки итальянец Димитри Вичедомини (Dimitri Vicedomini), 15 лет проработавший в легендарном ателье Pininfarina. Компактный переднеприводный кроссовер неплохо собран, а происхождение многих комплектующих внушает потребительский оптимизм. Автомат и электроусилитель руля — от южнокорейских концернов Hyundai Powertec и Mando Corporation. Электрооборудование итальянское, фирмы Marelli. Система стабилизации — Bosch. А над функционалом безопасности поработали австрийская Magna и шведский Autoliv.

Цена в России — от 839 000 ₽. Базовый V3 на «ручке» стоит 839 тысяч рублей, а на­иболее богатая версия на автомате — 939 тысяч.

Салон, на первый взгляд, неплох. Конечно, голубые нимбы приборов, мода на которые забылась лет десять назад, и кирзовый кожзам выдают происхождение с головой, но отторжения интерьер не вызывает. Хуже, что руль не регулируется по вылету, а мультимедийка упорно не желает коннектиться с «яблочным» смартфоном.

Приборы раздражают ярко-синими нимбами, монохромный экранчик с нагромождением данных тоже не подарок.

Навигации нет ни в одной из комплектаций. С учетом такой русификации оно и к лучшему.

Разметка на картинке с камеры заднего вида статичная, но это лучше, чем ничего.



Немолодой 5-ступенчатый автомат не блещет «скорострельностью», зато предсказуем.

В России V3 продается с единственным двигателем объемом 1,5 литра и мощностью 107 л.с. - в сочетании с 5-ступенчатыми механикой или автоматом, который я и перевожу в положение Drive. Машина бодро прыгает вперед в ответ на легкое касание акселератора. В городе динамики хватает, но за его пределами дефицит тяги налицо. Мотор натужно выкручивается в звон, причем в прямом смысле слова — до неприятного металлического визга. Переключения автомата неспешны (а что вы хотели от агрегата родом из нулевых?), но плавны, да и запутаться коробке в пяти передачах сложно.

Простенькая подвеска McPherson спереди и упругая поперечная балка сзади настроены на четверку с минусом. Я не заметил рассогласованности в работе передней и задней осей, нет пугающих кренов и попыток свалиться в резкий занос — это хорошо. Но на мелких неровностях машину трясет, а крупные колдобины V3 проходит жестковато и звучно. Ввинчивать машину в поворот нет ни малейшего желания: усилие на руле вроде бы есть, но обратной связи почти никакой.

Среди прочего лицензионного — штатовские (формально — ирландские) сиденья Johnson Controls, и они неплохи.

Объем багажника средний: 455 литров. Под полом лежит докатка.

Сзади неплохо усаживаются двое взрослых. Из плюсов — практически полное отсутствие напольного туннеля.

Только АИ‑95? Вы шутите?

На заправке ждет неприятный сюрприз. Оказывается, V3 требует минимум 95‑й бензин! И на этом месте становится окончательно понятно: кроссовер и не думали сколько-нибудь серьезно адаптировать к нашему рынку. Как там говорит мультимедиасистема? «Если нарушая вышеуказанное и случается авария или потеря, не отвечаем за осво­ение, произв, продажу данного изд.». Увы, изделие нерусифицированное и в инженерном смысле, к тому же не первой свежести: модель представлена в 2015 году.

Сейчас в Китае продается уже рестайлинговый V3 с тачскрином диагональю 10,4 дюйма, навигацией и 1,5-литровым 150‑сильным турбомотором. Вот бы нам такую машину, доточенную под наши дороги и топливо, подрихтованную внешне да по китайской цене (в переводе на рубли — менее 800 тысяч).

Увы. Наш базовый V3 на «ручке» стóит 839 тысяч рублей, а наиболее богатая версия на автомате — 939 тысяч. За такие деньги можно купить пускай и пустую, но отменно приспособленную под Россию Крету или доведенную до ума и высоколиквидную на вторичном рынке Ладу XRAY.

Форма ключа недвусмысленно намекает на тесное сотрудничество концерна HuaChen Group Auto Holding с не менее известным концерном со штаб-квартирой в Баварии.

Спрятанная в заднюю стойку ручка — неко­гда модная «фишка».

Дорожный просвет — 170 мм, но парковаться у бордюров нужно аккуратно, чтобы не побить длинный передний свес.

Прогресс китайского автопрома, как ни крути, заметен До корейского уровня — как Рогозину до Луны

Brilliance V3 MT Comfort AT Deluxe Длина / ширина / высота / база 4200 / 1790 / 1600 / 2570 мм Объем багажника (VDA) 455 л Снаряженная / полная масса 1400 / 1715 кг 1425 / 1740 кг Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1489 см³; 79 кВт / 107 л.с. при 6000 об/мин; 142 Н·м при 4000 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 11,4 с Максимальная скорость 170 км/ч 160 км/ч Топливо / запас топлива АИ-95 / 52 л Расход топлива: смешанный цикл 6,3 л / 100 км 6,5 л / 100 км Трансмиссия передний привод; M5 передний привод; A5

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