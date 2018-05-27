Обновленный Hyundai Solaris: близкое знакомство

Эксперт «За рулем» в числе первых увидел обновленный Solaris.

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Осенью появились фотографии обновленного Hyundai Verna, китайской версии Соляриса. Он и в дореформенном виде отличался от нашей машины, а после рестайлинга удивил видом что спереди, что сзади.

И я согласен с большей частью интернет-комментаторов: выглядит так себе. Но корейцы не добились бы такого успеха в мире, если бы не чувствовали вкусы отдельных рынков. И нашу машину обновили по своему сценарию.

Hyundai Solaris 2020 Обновленный Hyundai Verna

Что доработали с рестайлингом?

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Шестиугольную решетку радиатора, которая мне отдаленно напоминала Audi, заменили на трапециевидную с модной ячеистой структурой. Визуально ее «срастили» с фарами. Оптика за счет иной начинки выглядит совершенно по-другому, но по факту внешний контур не меняли: крылья и капот перешли с дорестайлингового седана без изменений.

В богатых комплектациях Solaris освещает мир светодиодами. У старой машины они стояли только в ходовых огнях, да и то исключительно в дорогих вариантах. Теперь эта технология стала доступнее: Rapid и Polo будут предлагать LED-фары уже в «базе». Конечно, реальную пользу от перехода на современную технологию покажет лишь дорога, но наш опыт говорит, что диоды светят лучше галогена.

В профиль машину 2020 года выдают только иные узоры колес, так что сразу переходим к корме. Ее обычно поправляют в меньшей степени, и Solaris не стал исключением. Фонари, есть ощущение, те же самые, а нового образа добились прокладкой световода по верхней границе. Стало выглядеть «свежее».

Сотканный из треугольников бампер выглядит не по статусу агрессивно. Тем, кто берет недорогую машину для себя, должно понравиться. В Москве же Solaris чаще мелькает в ливрее такси или каршеринга.

Бампер сзади тоже поменяли, его стилистика перекликается с передним, но в целом деталь выглядит куда «спокойнее». Дизайн колес тоже изменился, но признайтесь честно: кто с ходу вспомнит, какой он был на старом Солярисе?

А что изменилось в салоне?

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Тут изменений почти не видно. Подсказываю: смотрите на центральный дисплей. Ему нарастили диагональ с семи до восьми дюймов. И вот из-за 2,5 см он вылез из панели наружу. Чуть переделали периферию экрана — клавиши управления и дефлекторы вентиляции.

Поддержка Android Auto и Apple CarPlay была и прежде, а сейчас добавили сервисы «Яндекса» — с навигатором и «Алисой». Вот за это спасибо! Беглое знакомство на презентации показало, что работает система вменяемо, общаться со мной не отказывалась. Тачскрин не самый шустрый, но зависаний нет. Масштабирование двумя пальцами есть.

Китайская Verna перешла на цифровую комбинацию приборов, на нашем Солярисе (на фото) оставили классическую. Только дисплей стал чуть красочнее.

Подлокотника на втором ряду не предусмотрено. Задним пассажирам стало чуточку уютнее: к обогреву подушки добавили USB-зарядку.

Моторы прежние?

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Беру распечатку ТТХ и список опций в надежде найти другие обновления. Но нет, моторы и коробки те же. Стосильный мотор 1.4 и 123-сильный двигатель 1.6 можно заказать с 6-ступенчатыми коробками на выбор — механикой или автоматом. Из отличий лишь миллиметры длины за счет бамперов другой формы.

А вот без пополнения в перечне наворотов сейчас никак нельзя. К «Яндексу» добавлю USB-разъем для задних пассажиров, электропривод складывания зеркал, полезный при тесноте наших дворов, и псевдокожаный салон. А еще есть автоматическое включение рециркуляции при пользовании омывателем стекла и электрорегулировка поясничного упора на водительском месте — они стоят теперь во всех версиях Соляриса.

Наш прогноз

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Выбор будет интересный: в декабре показали новый Skoda Rapid, теперь — Hyundai Solaris, в этом году у нас появятся рестайлинговый Kia Rio и новый Volkswagen Polo. «Немец» тоже остался при прежних моторах и платформе, но официально сменил поколение: вместо седана это теперь лифтбек с другими внешностью и салоном. Цен на него мы еще не знаем, а это в В-классе решает все. Цены на обновленный Solaris тоже пока не объявлены. Дореформенные седаны стоят 756–904 тысячи с мотором 1.4 и 854–1021 тысячу — с 1.6.

Сравните, кстати, по фотографиям обновленный и дорестайлинговый Hyundai Solaris образца 2017 года.

Hyundai Solaris до рестайлинга Hyundai Solaris до рестайлинга

Фото: Георгий Садков и Hyundai