Он такой один: Запорожец с мотором Renault
Многообещающий прототип Yalta 1000 показали в Бельгии, но он так и остался в единственном экземпляре.
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Автомобиль Yalta 1000 от обычного «ушастого» Запорожца отличал главным образом двигатель Renault объемом 986 см³. Изюминка состояла в том, что мотор имел жидкостное, а не воздушное охлаждение.
Прототип добрался до Брюссельской автомобильной выставки 1968 года, удостоился упоминания в нескольких зарубежных СМИ и даже послужил поводом для разговоров о серийном производстве на мощностях бельгийской компании S.A. Scaldia-Volga. Однако так и остался в безвестности и одиночестве.
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что в 1973 году на базе «ушастого» создали... электромобиль?
Есть вопросы? Задавайте! kolodochkin@zr.ru
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Фото: из архива автора
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