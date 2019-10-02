Он такой один: Запорожец с мотором Renault

Выбираем вазовскую «классику» с пробегом: главные принципы

Если вам нужен автомобиль на каждый день за небольшие деньги, то лучше ВАЗов ничего не найти. Эксперт «За рулем» знает, на что нужно обратить внимание при выборе. Просто следуйте его рекомендациям.