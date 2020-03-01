17 фактов о смешном и любимом «горбатом» Запорожце

Ни одна другая машина в стране (а может быть, и в мире) не удостаивалась стольких насмешек и оскорблений, сколько принял на себя ЗАЗ-965. Он же — Горбатый, Абдулла, дядя Федор, Консервная банка, Запор... Удивительно для страны с жутким дефицитом автомобилей!