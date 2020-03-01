Сегодня, в 6:00 17 фактов о смешном и любимом «горбатом» Запорожце Ни одна другая машина в стране (а может быть, и в мире) не удостаивалась стольких насмешек и оскорблений, сколько принял на себя ЗАЗ-965. Он же — Горбатый, Абдулла, дядя Федор, Консервная банка, Запор... Удивительно для страны с жутким дефицитом автомобилей!
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Юмористы называли ЗАЗ-965 самой дорогой машиной, потому что на нее копили всю жизнь. Действительно, более-менее обеспеченные сограждане всеми силами старались купить что-то «серьезное», не хуже Москвича. А о «запорах» мечтали в основном небогатые обладатели двухколесного транспорта, для которых главным достоинством была… крыша! Машинка в шестидесятые годы стоила примерно 2220 ₽ — для большинства это было неподъемной суммой. Кличка «Горбатый» была связана с необычными на тот момент формами кузова. Задняя часть машинки чем-то напоминала горб: из-за конструкции силового агрегата заднюю крышку (она же — капот) пришлось изрядно изогнуть. В грузинском фильме «Субботний вечер» герои поругались друг с другом, после чего Берик и Баадур попытались удрать от Кахи на ЗАЗ-965. Не получилось: Кахи (будущий Абдулла из «Белого солнца пустыни») поднял «горбатого» за задний бампер и держал так больше суток. Снаряженная масса «Запора» — 665 кг, а полная — 965 кг. С двумя грузинами внутри получается чуть больше 800 кг, да еще и мотор сзади: тяжеловато было удерживать. Кадр из фильма «Субботний вечер»
Кадр из фильма «Субботний вечер»
Знаменитый гонщик времен СССР, неоднократный чемпион Союза и призер международных соревнований, Стасис Брундза начинал спортивную карьеру именно на «горбатом»! У ЗАЗ-965 был самый необычный мотор для страны и своего времени. Во-первых — V-образный. Во-вторых — воздушного охлаждения. В-третьих, он находился сзади. Бичом 965-х был перегрев мотора, вследствие которого большинство «горбатых» летом ездили с капотом, подпертым какой-то распоркой подходящего размера. Только на ЗАЗ-965 в те времена стояла автономная печка, которой не было ни на Москвичах, ни на Волгах! Гонять мотор для обогрева салона не требовалось. Только на ЗАЗ-965 была «косолапая» задняя подвеска с поперечными треугольными рычагами. Похожее решение тогда применялось на грузовых Татрах. Только у ЗАЗ-965 было плоское днище, которое порой позволяло ему проползать по колее там, где остальные легковушки пасовали. ЗАЗ-965 стал последним советским автомобилем с тумблерным переключателем сигналов поворота. Одометр на ЗАЗ-965 был шестизначным, поскольку измерял расстояние с точностью до сотен метров! По неизвестной причине владельцы других автомобилей не хотели в это верить, презрительно поясняя, что древний «запор», дескать, прошел в десять раз больше, чем думает его недалекий владелец.
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Передние и задние стекла ЗАЗ-965 были взаимозаменяемы. Двери ЗАЗ-965 открывались назад, а не вперед. Очень часто это приводило к тому, что плохо прикрытая дверь на ходу открывалась, обрывая слабенький ремешок-ограничитель и уродуя кузов. Багажника в привычном смысле слова на ЗАЗ-965 не было: спереди прятались бензобак, запаска, грелка с водой для омывателя и набор инструментов. У простоквашинского дяди Федора был какой-то чудной Запорожец: двери на нем открывались не в ту сторону! В бондиану (фильм «Золотой глаз») Горбатого привлекли явно для смеха. Любопытно, что в фильме звучит фраза «Она меня никогда не подводила!», но, чтобы заставить всех смеяться, бедолагу лупили молотом. Самый же привлекательный кинообраз Горбатого создан в фильме «Три плюс два», где на нем разъезжали две красавицы — Фатеева и Кустинская. Любопытно, что обладатель престижной Волги в итоге остался там без пары.
Кадр из мультфильма «Зима в Простоквашино».
Кадр из мультфильма «Зима в Простоквашино».
Кадр из фильма «Золотой глаз»
Кадр из фильма «Золотой глаз»
Кадр из фильма «Три плюс два».
Кадр из фильма «Три плюс два».
Для справки
Серийное производство автомобилей ЗАЗ-965 «Запорожец» начали в конце 1960 года. Мотор V4 развивал 23 л.с. С 1963-го его сменил ЗАЗ-965А с мотором 27 л.с. Последний раз модель изменили в 1966-м, установив, в частности, 30-сильный двигатель. На экспорт автомобиль шел под именем «Ялта» (Jalta).
На базе ЗАЗ-965 создали почтовый фургон 965С, а также семейство ЗАЗ-970 — фургон, пикап и минивэн вагонной компоновки.
Всего до 1969 года построили чуть более 322 тысяч машин.
12 «горбатых» Запорожцев, которых вы (спорим?) никогда не видели, смотрите тут. Фото: из архива автора 17 фактов о смешном и любимом «горбатом» Запорожце Ни одна другая машина в стране (а может быть, и в мире) не удостаивалась стольких насмешек и оскорблений, сколько принял на себя ЗАЗ-965. Он же — Горбатый, Абдулла, дядя Федор, Консервная банка, Запор... Удивительно для страны с жутким дефицитом автомобилей! 17 фактов о смешном и любимом «горбатом» Запорожце 17 фактов о смешном и любимом «горбатом» Запорожце Ни одна другая машина в стране (а может быть, и в мире) не удостаивалась стольких насмешек и оскорблений, сколько принял на себя ЗАЗ-965. Он же — Горбатый, Абдулла, дядя Федор, Консервная банка, Запор... Удивительно для страны с жутким дефицитом автомобилей! 17 фактов о смешном и любимом «горбатом» Запорожце
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