Перегорела фара. А ехать-то можно? — журнал За рулем

Перегорела фара. А ехать-то можно?

Вряд ли такая неожиданность застанет вас врасплох с личным автомобилем, хотя и такое бывает. На работу надо (ну ладно, многим в мае надо будет только), сели вы в машину, а фара — упс. Но еще сложнее, если машина арендованная.

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Оторвался номер, бывает... А вот так можно ехать?

Разрешено ли водителю воспользоваться услугой краткосрочной аренды автомобиля (каршеринг), если он обнаружил, что не горит фара ближнего света?

Отмечайте свой вариант, а правильный — на следующей странице.

Разрешено ли ехать, если одна фара не горит?

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