Защита для Дастера из кусков ВАЗа: идея читателя — журнал За рулем

Защита для Дастера из кусков ВАЗа: идея читателя

Заслонкой, изготовленной из старой защиты двигателя от ВАЗ 2108–2115, можно прикрыть уязвимые проводá кислородного датчика на днище кроссовера Renault.

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У кроссовера Renault Duster 4×2 поперечина между лонжеронами расположена на несколько сантиметров ниже защиты двигателя. При движении по глубокой колее она работает как отвал: срезает землю и снег и заталкивает их в трансмиссионный туннель, отрывая при этом проводá кислородного датчика.

Я взял старую защиту двигателя от ВАЗ 2108–2115, отрезал от нее заготовку шириной 640 мм и длиной 550 мм и заварил ненужные отверстия. Передний край внахлест прикрутил четырьмя болтами М6 к заводской защите двигателя, а задний — к штатным отверстиям на поперечине. Изогнутая сторона защиты смотрит назад и при движении задним ходом работает как носок лыжи.

Ф. Галеев, Башкортостан

Приз автору совета — автомобильный компрессор Airline.

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Фото: Ф. Галеев

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