Защита для Дастера из кусков ВАЗа: идея читателя
Заслонкой, изготовленной из старой защиты двигателя от ВАЗ 2108–2115, можно прикрыть уязвимые проводá кислородного датчика на днище кроссовера Renault.
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У кроссовера Renault Duster 4×2 поперечина между лонжеронами расположена на несколько сантиметров ниже защиты двигателя. При движении по глубокой колее она работает как отвал: срезает землю и снег и заталкивает их в трансмиссионный туннель, отрывая при этом проводá кислородного датчика.
Я взял старую защиту двигателя от ВАЗ 2108–2115, отрезал от нее заготовку шириной 640 мм и длиной 550 мм и заварил ненужные отверстия. Передний край внахлест прикрутил четырьмя болтами М6 к заводской защите двигателя, а задний — к штатным отверстиям на поперечине. Изогнутая сторона защиты смотрит назад и при движении задним ходом работает как носок лыжи.
Ф. Галеев, Башкортостан
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Фото: Ф. Галеев
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