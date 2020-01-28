Коврики в машину своими руками: просто и недорого — журнал За рулем

Коврики в машину своими руками: просто и недорого

Идея читателя «За рулем» подходит как для зимней, так и для летней езды: и в салоне, и в багажнике с такими ковриками будет сухо и чисто.

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Предлагаю самостоятельно изготовить хорошие и недорогие коврики в автомобиль. Уличный ковролин, который продается в магазинах на метры, имеет жесткий ворсовый верх и прорезиненную основу. Он не пропускает воду и хорошо удерживает песок.

Вырезаем по нужной форме, обработка оверлоком не понадобится, отверстия для крючков хорошо прожигаются паяльником.

Изделия можно использовать и летом как самостоятельные коврики, и зимой, вкладывая в резиновые: так удобнее удалять наледь и снег.

Обходятся примерно в 800 рублей на всю машину, включая багажник.

С. Чупраков, Киров

Приз автору совета — дневные ходовые огни фирмы Osram.

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту exp@zr.ru. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

Фото: С. Чупраков

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