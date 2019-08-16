Коврики в машине постоянно соскальзывают? Есть просто способ — журнал За рулем

Коврик не фиксируется на полу? — вот простое и дешевое решение

Читатель «За рулем» придумал, как сделать так, чтобы резиновые коврики не разъезжались под ногами пассажиров.

Lada Largus
Lada Largus

LADA > Largus

Renault Logan
Renault Logan

Renault > Logan

На автомобиле Honda CR-V задние коврики постоянно разъезжаются, пассажиры ногами заталкивают их под передние сиденья. В результате ворсовое покрытие на полу пачкается, приходится его чистить. Пытался найти цельный коврик (как, например, у ульяновского Патриота) — тщетно. Поэтому решил усовершенствовать штатные: приобрел три кнопки в ателье и установил их на боковины ковриков. Теперь они надежно фиксируются, а для мойки их нетрудно отстегнуть.

А. Хахаев, Пенза

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Фото: Онлайн-редакция
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