Читатель «За рулем» придумал, как сделать так, чтобы резиновые коврики не разъезжались под ногами пассажиров.

На автомобиле Honda CR-V задние коврики постоянно разъезжаются, пассажиры ногами заталкивают их под передние сиденья. В результате ворсовое покрытие на полу пачкается, приходится его чистить. Пытался найти цельный коврик (как, например, у ульяновского Патриота) — тщетно. Поэтому решил усовершенствовать штатные: приобрел три кнопки в ателье и установил их на боковины ковриков. Теперь они надежно фиксируются, а для мойки их нетрудно отстегнуть.

А. Хахаев, Пенза

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