«За рулем» в марте: лучшие летние шины, китайские турбомоторы и роботы, очистка кузова от битума
Свежий выпуск журнала «За рулем» — уже в продаже!
«За рулем» №3/2020 — это:
ЗР МОМЕНТ
- Сердечко пошаливает? Скоро лишитесь водительских прав!
- Такси становится опасным. Почему?
- Российский авторынок: итоги 2019 года
ЗР ПРЕМЬЕРА
- Новый Volkswagen Polo — теперь это лифтбек!
- Обновленная Лада 4×4 во всех деталях
- Kia Seltos: российская сборка, цена от 1,1 миллиона рублей
- Седан Datsun on-DO обновили. Чем он лучше Гранты?
- Подзаряжаемый гибрид Skoda Superb iV и электрокар Skoda Citigo iV 34
ЗР АКТИВ
- Новая концепция транспортного развития Москвы — ГУЛАГ для автомобилистов
ЗР ТЕСТ
- Jeep Wrangler, Suzuki Jimny и Lada 4x4 выясняют отношения в полях
- Есть ли смысл покупать дорогие 15‑дюймовые шины? Мы протестировали 16 комплектов
- Hyundai Sonata нового поколения, Kia Optima или Toyota Camry: что выбрать?
ЗР ЭКСПЕРТ
- Завяз на бездорожье — доставай лебедку! Выбираем хорошую и недорогую
- Электрический гайковерт — штука нужная. А какой купить? Тестируем и разбираем на запчасти
- Проверено ЗР: многофункциональная вешалка и защита радиатора
- Чем удалить с кузова капли битума? Ищем подходящее средство
- Турбомоторы и роботизированные коробки на китайских автомобилях: бояться их или нет?
ЗР РЕСУРС
- Вторые руки: Toyota Land Cruiser Prado третьего поколения
- Сработали подушки безопасности? Оцениваем работоспособность системы и стоимость ремонта
- Kia Soul: какая комплектация оптимальная?
- Выбираем б/у: Hyundai Solaris и Nissan Juke
- Парк ЗР: Renault Logan Stepway и все его проблемы; Volkswagen Caddy после 145 000 км
А также:
- У нас был Запорожец, а на чем ездили небогатые жители других социалистических стран?
- Электробус ЛиАЗ‑6274: из чего он сделан
На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».
Хотите получить призы от журнала «За рулем» и его партнеров? Делитесь своими идеями в рубрике «Советы бывалых» и решайте задания конкурса знатоков.
Чтобы оформить подписку на журнал «За рулем» по каталогу «Почты России» по выгодной цене, пройдите по этой ссылке.
Скачать мобильную версию журнала можно по ссылкам: для владельцев айфонов и айпадов — здесь, планшетов и смартфонов на платформе Андроид — здесь. Пройдя по этой ссылке, вы сможете оформить цифровую подписку. Свежий номер доступен в нашем интернет-магазине.
Читайте «За рулем»! Будьте первыми!
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter