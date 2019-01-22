«За рулем» в марте: лучшие летние шины, китайские турбомоторы и роботы, очистка кузова от битума

Свежий выпуск журнала «За рулем» — уже в продаже!

«За рулем» №3/2020 — это:

ЗР МОМЕНТ

Сердечко пошаливает? Скоро лишитесь водительских прав!

Такси становится опасным. Почему?

Российский авторынок: итоги 2019 года

ЗР ПРЕМЬЕРА

Новый Volkswagen Polo — теперь это лифтбек!

Обновленная Лада 4×4 во всех деталях

Kia Seltos: российская сборка, цена от 1,1 миллиона рублей

Седан Datsun on-DO обновили. Чем он лучше Гранты?

Подзаряжаемый гибрид Skoda Superb iV и электрокар Skoda Citigo iV 34

ЗР АКТИВ

Новая концепция транспортного развития Москвы — ГУЛАГ для автомобилистов

ЗР ТЕСТ

Jeep Wrangler, Suzuki Jimny и Lada 4x4 выясняют отношения в полях

Есть ли смысл покупать дорогие 15‑дюймовые шины? Мы протестировали 16 комплектов

Hyundai Sonata нового поколения, Kia Optima или Toyota Camry: что выбрать?

ЗР ЭКСПЕРТ

Завяз на бездорожье — доставай лебедку! Выбираем хорошую и недорогую

Электрический гайковерт — штука нужная. А какой купить? Тестируем и разбираем на запчасти

Проверено ЗР: многофункциональная вешалка и защита радиатора

Чем удалить с кузова капли битума? Ищем подходящее средство

Турбомоторы и роботизированные коробки на китайских автомобилях: бояться их или нет?

ЗР РЕСУРС

Вторые руки: Toyota Land Cruiser Prado третьего поколения

Сработали подушки безопасности? Оцениваем работоспособность системы и стоимость ремонта

Kia Soul: какая комплектация оптимальная?

Выбираем б/у: Hyundai Solaris и Nissan Juke

Парк ЗР: Renault Logan Stepway и все его проблемы; Volkswagen Caddy после 145 000 км

А также:

У нас был Запорожец, а на чем ездили небогатые жители других социалистических стран?

Электробус ЛиАЗ‑6274: из чего он сделан

На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».



Хотите получить призы от журнала «За рулем» и его партнеров? Делитесь своими идеями в рубрике «Советы бывалых» и решайте задания конкурса знатоков.



Чтобы оформить подписку на журнал «За рулем» по каталогу «Почты России» по выгодной цене, пройдите по этой ссылке.



Скачать мобильную версию журнала можно по ссылкам: для владельцев айфонов и айпадов — здесь, планшетов и смартфонов на платформе Андроид — здесь. Пройдя по этой ссылке, вы сможете оформить цифровую подписку. Свежий номер доступен в нашем интернет-магазине.



Читайте «За рулем»! Будьте первыми!