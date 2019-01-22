«За рулем» в марте: лучшие летние шины, китайские турбомоторы и роботы, очистка кузова от битума — журнал За рулем

«За рулем» в марте: лучшие летние шины, китайские турбомоторы и роботы, очистка кузова от битума

Свежий выпуск журнала «За рулем» — уже в продаже!

«За рулем» №3/2020 — это:

ЗР МОМЕНТ

  • Сердечко пошаливает? Скоро лишитесь водительских прав!
  • Такси становится опасным. Почему?
  • Российский авторынок: итоги 2019 года

ЗР ПРЕМЬЕРА

  • Новый Volkswagen Polo — теперь это лифтбек!
  • Обновленная Лада 4×4 во всех деталях
  • Kia Seltos: российская сборка, цена от 1,1 миллиона рублей
  • Седан Datsun on-DO обновили. Чем он лучше Гранты?
  • Подзаряжаемый гибрид Skoda Superb iV и электрокар Skoda Citigo iV 34

ЗР АКТИВ

  • Новая концепция транспортного развития Москвы — ГУЛАГ для автомобилистов

ЗР ТЕСТ

  • Jeep Wrangler, Suzuki Jimny и Lada 4x4 выясняют отношения в полях
  • Есть ли смысл покупать дорогие 15‑дюймовые шины? Мы протестировали 16 комплектов
  • Hyundai Sonata нового поколения, Kia Optima или Toyota Camry: что выбрать?

ЗР ЭКСПЕРТ

  • Завяз на бездорожье — доставай лебедку! Выбираем хорошую и недорогую
  • Электрический гайковерт — штука нужная. А какой купить? Тестируем и разбираем на запчасти
  • Проверено ЗР: многофункциональная вешалка и защита радиатора
  • Чем удалить с кузова капли битума? Ищем подходящее средство
  • Турбомоторы и роботизированные коробки на китайских автомобилях: бояться их или нет?

ЗР РЕСУРС

  • Вторые руки: Toyota Land Cruiser Prado третьего поколения
  • Сработали подушки безопасности? Оцениваем работоспособность системы и стоимость ремонта
  • Kia Soul: какая комплектация оптимальная?
  • Выбираем б/у: Hyundai Solaris и Nissan Juke
  • Парк ЗР: Renault Logan Stepway и все его проблемы; Volkswagen Caddy после 145 000 км

А также:

  • У нас был Запорожец, а на чем ездили небогатые жители других социалистических стран?
  • Электробус ЛиАЗ‑6274: из чего он сделан

На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».

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Фото: Онлайн-редакция
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