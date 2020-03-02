Самосвал КАМАЗ Люкс с мерседесовской кабиной К4

Блог Петра Меньших: Subaru Forester обновился (пятый пошел)

В этом году я провел немало сравнительных тестов с Субару Форестер. Машина выглядит свежо и не проигрывает в главных дисциплинах — динамике и проходимости. Казалось бы, чего еще желать?