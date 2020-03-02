Самосвал КАМАЗ Люкс с мерседесовской кабиной К4
На замену КАМАЗ-6520 пришел 6520 Люкс с колесной формулой 6х4, оснащенный новой комфортабельной кабиной Actros.
Грузоподъемность версии 6520 Люкс — 21 тонна. Самосвальный кузов — НЕФАЗ с разгрузкой через задний борт. Благодаря двойной главной передаче увеличился клиренс, а, следовательно, и проходимость автомобиля.
Смотрите видеосюжет о новинке тут.
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Автор: Андрей Сиренко
Фото: Андрей Сиренко
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