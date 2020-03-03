Дарите разнообразие с REDMOND

Приближается Восьмое марта, и вы наверняка уже ищете приятный и необычный подарок для своей мамы, жены или девушки. В рейтинге самых популярных подарков для прекрасной половины человечества по-прежнему остаются кухонные принадлежности, облегчающие жизнь современной хозяйке.

При этом стоит помнить, что такие «гендерно окрашенные» подарки могут понравиться не всем, а в некоторых случаях вызовут недоумение или даже обиду. Если только вы не наизусть знаете содержимое всех полок и шкафов женщины, есть реальный риск не учесть какую-то тонкость и подарить ей вторую одинаковую сковородку или совсем не такую, как она хотела. Кроме того, подобный подарок может быть воспринят как намек на ее кухонные обязанности — и реакция окажется непредсказуемой.

Другое дело, если вы сможете подобрать особое устройство:

многофункциональное, универсальное и высокотехнологичное;

многофункциональное, универсальное и высокотехнологичное; способное по-настоящему сэкономить время и усилия вашей любимой хозяюшки;

способное по-настоящему сэкономить время и усилия вашей любимой хозяюшки; которым вы, при желании или необходимости, сможете пользоваться на равных.

Кулинарное разнообразие

«Мультипекарь» REDMOND — прибор 40 в 1, который может стать настоящей находкой для тех, кто любит готовить вкусно и разнообразно, ведь его главное преимущество — широкие возможности. Для «Мультипекаря» 6 серии разработано свыше 40 разнообразных съемных панелей, на большинстве из которых можно делать по нескольку различных блюд. Например, на панели RAMB-23 (Полукруг) можно испечь овсяное печенье, пряники или картофельные драники, на панели Пицца (RAMB-16) — не только пиццу, но также и пироги, запеканки и омлеты, а на панели RAMB-22 (Чуррос) — традиционное испанское лакомство или сосиски в тесте.

В комплект устройства входит кулинарная книга с 50 рецептами на любой вкус. Следуя пошаговому рецепту, сэндвичи с разнообразными начинками, драники, филе курицы, наггетсы, запеканку, печенье, вафли и даже блюда гриль с легкостью приготовит любой.

В ультракомпактном корпусе «Мультипекаря» заключена целая мини-пекарня, с помощью которой можно готовить выпечку, закуски, горячие блюда, сладости и многое другое.

Одно из основных преимуществ данного прибора заключается в том, что панелями его можно укомплектовывать по своему усмотрению. Если вам подходит готовый набор, вы можете выбрать между моделями с шестью, тремя и одной панелью или взять отдельную основу и подобрать к ней любые панели.

С «Мультипекарем» возможности прибора выбираете вы сами: у устройства будут только те опции, которые вы реально будете использовать.

Быстрые блюда по-домашнему

Универсальный «Мультипекарь» позволяет быстро готовить небольшие свежие порции блюд. Любой рецепт готовится в «Мультипекаре» не более 15–20 минут. Утром, когда все спешат, на нем можно быстро приготовить завтрак — например, омлет или творожную запеканку — всего за 10 минут. Вечером после работы горячий ужин с пылу с жару получится всего за 15 минут — например, драники с грибами или куриные крылышки гриль. А для перекуса на работе или с собой в дорогу можно всего за 5 минут приготовить аппетитные треугольные сэндвичи — с курицей и корейской морковью или ветчиной и сыром.

Блюда из «Мультипекаря» — это, в первую очередь, аппетитные блюда из тех ингредиентов, которые вы выбрали сами. Ароматное домашнее печенье, приготовленное своими руками, не сравнится с покупным, в котором к тому же есть добавки, загустители, красители и другие нежелательные составляющие.

Простой уход и хранение

Конструкция «Мультипекаря» позволяет легко устанавливать и снимать панели. Благодаря антипригарному покрытию продукты в процессе приготовления не налипают на панели, которые затем легко отмываются мягкой губкой с моющим средством.

Компактный прибор не только хорошо впишется даже в самую небольшую кухню, но и пригодится при поездке на дачу — благодаря компактной конструкции он не займет много места в багажнике автомобиля.

Выбирая «Мультипекарь» в подарок, вы не просто дарите ей очередную кухонную утварь — вы дарите широкие возможности для ежедневного использования. Это устройство, ваша личная мини-пекарня, значительно облегчит кухонную рутину, сэкономит драгоценное время и сделает процесс приготовления пищи гораздо приятнее!