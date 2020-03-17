Очень странный перекресток: а если авария, кто виноват?

Вот типичный случай, о котором нам рассказал читатель. Траектории машин на перекрестке пересекаются, но каждый водитель уверен, что именно у него приоритет в движении.

дин из поворотов специально отделен островком безопасности с газоном.

Чем дальше, тем чаще встречаются такие перекрестки, где о

Водитель синего автомобиля поворачивает на зеленый сигнал светофора налево. Водитель красной легковушки поворачивает под стрелку направо, как раз через этот самый аппендикс.

Траектории машин пересекаются. Причем каждый водитель уверен, что именно у него приоритет в движении. Красная легковушка приближается к синей справа — значит, синяя и должна уступить, ведь знаков приоритета тут нет. А водитель синей, в свою очередь, уверен в том, что движется по главной дороге. Ну и кто окажется виноватым, случись авария?

Отмечайте свой вариант, а правильный ответ — на следующей странице.