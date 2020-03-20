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Сегодня, в
13:35
Автомобили, штрафующие за парковку, теперь обрабатывают хлоркой
Центр организации дорожного движения проводит санитарно-профилактические мероприятия перед каждым выездом в город.
Сегодня, в
12:59
Кросс-купе Dongfeng Glory: вам в горошек или в полосочку?
Китайский кроссовер DFSK Glory IX5 скоро появится на рынке Германии и будет стоить от 25 000 евро.
Сегодня, в
12:15
Посчитаны убытки VW от дизейльгейта. На них можно купить 10 «Реалов»
За аферу предстоит расплачиваться еще в этом и в следующем году.
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Перcона
Сегодня, в
12:49
Новый автобус ЛИАЗ: альтернатива междугородным маршруткам
На Ликинском автобусном заводе началось серийное производство полунизкопольного автобуса ЛИАЗ-5292.65-03.
Сегодня, в
12:00
Водители не заслужили такие штрафы — мнение эксперта
В 2019 году впервые в истории сумма штрафов с водителей в России превысила 100 миллиардов рублей.
Сегодня, в
9:40
Как же тут развернуться? Внимание — многие ошибаются!
Водители не всегда знают, по какой траектории можно поворачивать налево или разворачиваться. А тут еще и встречная машина поворачивает... Как поступите на месте водителя легковушки?
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Автопутешествие
Сегодня, в
10:00
Новые модели Skoda — у нас их не будет
У компании появились «заряженные» электромодификации — гибрид Superb iV и полностью электрический Citigoе iV.
Вчера, в
16:43
«Грандиозный», но не новый: изучаем минусы и «болячки» Jeep Grand Cherokee IV (Wk2)
Четвертый «Гранд Чероки» с агрегатной базой от Mercedes-Benz M не зря получил в народе название «Грандиозный». Автомобилисты переделали на свой лад английское слово grand — «великий», «огромный», да и габариты модели говорили сами за себя.
Вчера, в
6:00
Hyundai Solaris с пробегом: 4 плюса, 3 минуса и 4 проблемы
Среди тысяч предложений на вторичке нетрудно найти свежий, незаезженный экземпляр Соляриса первого поколения, уверен эксперт «За рулем». С одной оговоркой: избегайте Солярисов, работавших в такси!
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