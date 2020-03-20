Новый автобус ЛИАЗ: альтернатива междугородным маршруткам — журнал За рулем

Новый автобус ЛИАЗ: альтернатива междугородным маршруткам

На Ликинском автобусном заводе началось серийное производство полунизкопольного автобуса ЛИАЗ-5292.65-03.

Уже давно идут разговоры о том, что маршрутки на определенных типах пассажирских перевозок должны заменить безопасные специализированные автобусы большей вместимости. И вот в Ликино разработали и запустили в серию полунизкопольные автобусы для междугородних перевозок ЛИАЗ‑5292.65–03 с 42 посадочными местами и общей вместимостью 83 пассажира.

Подробнее о новой модели читайте на сайте журнала «Рейс» (по ссылке).



Фото: ЛиАЗ
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