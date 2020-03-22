По земле и... по воздуху: поисковый комплекс на базе Lada 4x4

Этот оранжевый зверь был бы хорош в качестве машины постапокалипсиса, но нет уж: сегодня мы отменяем апокалипсис, как говорил герой одного фильма. А машина будет востребована и в мирное время.