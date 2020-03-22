Переднеприводная «копейка» — вы про такую никогда не слышали! — журнал За рулем

Переднеприводная «копейка» — вы про такую никогда не слышали!

В основе первой модели Жигулей лежал Fiat 124 — это знают все. А ведь на базе того же «итальянца» у нас разрабатывали автомобиля с передним приводом — НАМИ‑0132.

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Всем известно, что полвека назад Fiat 124 дал жизнь советским Жигулям. Но немногие знают, что на базе итальянской модели в НАМИ создали экспериментальный ходовой макет автомобиля с передним приводом — НАМИ‑0132.

Мотор объемом 1,1 литра и мощностью 53 л.с. позаимствовали у Peugeot 204.

До серии опытная машина не добралась.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что существовал Запорожец с мотором Renault?

Есть вопросы? Задавайте! kolodochkin@zr.ru

  • Полная история Жигулей — тут.

Фото: из архива автора

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