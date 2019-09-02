Блог Петра Меньших: Hyundai Elantra или Kia Ceed?

3 повода докопаться: сотрудник ДПС увидел собаку в машине

Казалось бы, раз в ПДД нет особых требований к перевозке животных, то и проблем не будет. Однако народная мудрость гласит: плох тот инспектор, который не найдет, к чему прикопаться…