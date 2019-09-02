Блог Петра Меньших: Hyundai Elantra или Kia Ceed? — журнал За рулем

Блог Петра Меньших: Hyundai Elantra или Kia Ceed?

Вот молодцы в группе Kia-Hyundai! Развели Элантру и Сид так, что их и не спутаешь. А ведь могли же отделаться ретушью и просто разными шильдиками.

Kia Ceed
Kia Ceed

Kia > Ceed

Hyundai Elantra
Hyundai Elantra

Hyundai > Elantra

Мы решили сравнить народную бюджетную любимицу Hyundai Elantra и продвинутую версию Kia Ceed. Как всегда, основное тестовое время проводим вокруг динамичных упражнений.

Читать и смотреть видео здесь.

Фото: «За рулем»
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