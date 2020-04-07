Блог Петра Меньших: новая Mazda 3 Skyactive X — что даст «икс»? — журнал За рулем

Блог Петра Меньших: новая Mazda 3 Skyactive X — что даст «икс»?

В трансгендерной Мазда 3 скрестили Дизеля и Отто, разместив у нее под капотом двигатель Skyactive X.

Mazda 3
Mazda 3

Mazda > 3

Это не моторы Skyactive G (бензин), Skyactive D (дизель), а нечто среднее. Скрещивание и отражает «икс». Не обойдусь без краткого описания технологии — она восхищает. Но будет и тест.

В наше время укрупнения компаний маленькая Mazda не устает в одиночку переворачивать мир техники.

О том, что у нее получается в автомобилях, предназначенных для масс-маркета, читать здесь.


Фото: «За рулем»
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