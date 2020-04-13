Эти Нивы не для нас: уникальные версии для Запада

Эта машина в конце 1970-х, а особенно в 1980-е, стала одним из самых успешных советских автомобилей на зарубежных рынках. Ее продавали по всему миру от Западной Европы до Канады и даже в Австралии.

Помимо стандартных автомобилей (чаще всего, правда, с иными шинами, а иногда и колесными дисками) местные дилеры, используя успех модели у покупателей, стали делать тюнинговые версии, в том числе довольно сильно меняя кузова советских машин. При этом начинку — силовой агрегат и трансмиссию — как правило, не трогали.

Cossack на Темзе

Lada Niva Cossack

Вариантов зарубежного тюнинга Нивы было множество. Один из них — версия с забавным именем Cossaсk. Машины под ним продавали в Великобритании. Кстати, первые Нивы пошли туда еще с левым рулем, поскольку спрос был уже очень неплохим, а завод еще не успел подготовить праворульную версию.

Lada Nixa Cossack

Стандартный Cossaсk, помимо окраски, отличали колесные диски, кенгурятник, рейлинги на крыше. Все это не портило Ниву и выглядело гармонично. А вот некоторые варианты пластикового обвеса выглядели, как справедливо писал один из британских автомобильных историков, уродливо.

Lada Niva St Tropez

Под ярким солнцем

Огромный вклад в популяризацию Нивы на Западе внесла французская фирма Жан-Жака Пока. Именно она готовила Нивы для марафона Париж — Дакар. Кроме того, фирма Пока тоже, разумеется, занималась тюнингом. Экстремальный вариант Niva St Tropez был немного похож на маленький броневик.

Lada Niva Plein Soleil

Куда более элегантным оказался французский «солнечный» кабриолет Lada Niva Plein Soleil. Отсутствие пластикового обвеса машину не портило.

Нивы фирмы Deutsche Lada

Активно продавала наши Нивы и западногерманская компания Deutsche Lada. Экспортер тоже делал своим варианты обвеса и кабриолеты. Кстати, я всего несколько лет назад встретил на границе Польши и Германии автовоз с Ладами 4х4, которые везли на Запад.

Lada Niva от Giallo Exploit

Еще один кабриолет, и опять же без вычурного обвеса, сделала итальянская фирма Giallo Exploit. Недавно такой автомобиль 1989 года выпуска из Тосканы всплыл на аукционе.

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