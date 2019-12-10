Уверены, что знаете ПДД? А как вам такая задачка? — журнал За рулем

Уверены, что знаете ПДД? А как вам такая задачка?

Бум на лимузины давно в прошлом — вероятность встретить сразу три «длинномера» на одной парковке ничтожно мала. Но нам важно проверить теорию, и поэтому представим следующую ситуацию на дороге.

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Перед нами обычная городская парковка. И три лимузина. Они не умещаются в обозначенной разметкой зоне. Водители вышли из ситуации по-разному. Один заехал на тротуар, другой оставил хвост на дороге, третий припарковался вдоль тротуара, не въезжая в «карман».

Кто же из них нарушил ПДД?

Отмечайте свой вариант, а правильный — на следующей странице.

Кто нарушил правила стоянки?

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