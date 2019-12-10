Уверены, что знаете ПДД? А как вам такая задачка?

Уклад жизни многих изменился в связи с режимом самоизоляции. Автомобилисты, с одной стороны, переживают, что не могут «выйти ночью в поле с конем», а с другой — благодаря этому рождаются вот такие забавные композиции.
Мы собрали информацию о том, каково сейчас приходится работникам самого крупного российского автопредприятия. Спойлер: многие меры действительно работают, а некоторые оказались, скорее, для галочки и уже стали предметом насмешек заводчан.
Kia Seltos за миллион восемьсот с 2-литровым мотором и вариатором, Hyundai Creta с тем же двигателем и автоматом — за полтора миллиона, и Renault Arkana почти за миллион шестьсот — со 150‑сильным турбо и вариатором. Проверили, годятся ли они для бездорожья.
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, в целях функционирования сайта.