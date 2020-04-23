Ну, пропустил съезд, бывает. Сдам назад? — простая задачка на ПДД
Каждый водитель хоть раз, да попадал в такую ситуацию: прозевал нужный съезд или не разобрался с ходу в информации на табличках.
Водитель красной легковушки ошибся с поворотом: зарулил не в тот съезд. И вроде бы автомагистраль, на которой движение задним ходом запрещено, уже закончилась.
Так можно ли вернуться всего на несколько метров назад, чтобы воспользоваться нужным съездом?
Отмечайте свой вариант, а правильный — на следующей странице.
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