Ну, пропустил съезд, бывает. Сдам назад? — простая задачка на ПДД — журнал За рулем

Ну, пропустил съезд, бывает. Сдам назад? — простая задачка на ПДД

Каждый водитель хоть раз, да попадал в такую ситуацию: прозевал нужный съезд или не разобрался с ходу в информации на табличках.

Водитель красной легковушки ошибся с поворотом: зарулил не в тот съезд. И вроде бы автомагистраль, на которой движение задним ходом запрещено, уже закончилась.

Так можно ли вернуться всего на несколько метров назад, чтобы воспользоваться нужным съездом?

Отмечайте свой вариант, а правильный — на следующей странице.

Проскочил поворот. Вернуться можно?

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