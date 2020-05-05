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Сегодня, в
10:00
Мантуров: наш автопром будет на 100% загружен выпуском общественного транспорта
Также будет выполнена задача по производству машин скорой помощи и реанимобилей, рассказал госчинвник в эфире телеканала «Россия-24».
Сегодня, в
8:00
Четыре способа сделать кемпер из мотоцикла
Два из них подразумевают наличие прицепа, а другие два — переоборудование коляски.
Вчера, в
15:45
Volkswagen объявил дизайн-конкурс среди всех желающих
Финалисты приглашаются в Вольфсбург, проект победителя реализуется в масштабном макете.
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Сегодня, в
10:00
Простая задачка на ПДД, но ошибутся 60% водителей
Как проезжать знак «Уступить дорогу»? Каждый день тысячи водителей отвечают на этот вопрос по-своему.
Сегодня, в
8:00
Спустило колесо: тест пяти средств скорой помощи
Проверку «За рулем» прошли различные наборы для экспресс-ремонта шин: самовулканизирующиеся жгутики, аэрозоли, состав в мягком флаконе и препарат для закачки под давлением. Рассказываем, как с их помощью починить проколотую шину в полевых условиях.
Вчера, в
16:00
Сколько сезонов можно проездить на одном комплекте шин?
На ответ влияет масса факторов. Мы их учли и подготовили шпаргалку на все случаи жизни.
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Автопутешествие
Сегодня, в
6:00
«Буханка» — уже за миллион. Зато много допов и цвет — огонь!
Уазовцы навесили на «буханку» 300 кг дополнительного внедорожного оборудования, включая фаркоп, подходящий Ленд Крузеру. Но мы все равно застряли в грязи.
Вчера, в
10:00
Сравнительный тест кроссоверов за 1,8–1,9 млн
Эксперты «За рулем» протестировали Kia Seltos, Skoda Karoq и Nissan Qashqai со схожими уровнями комплектаций.
Вчера, в
6:00
Самый быстрый Volvo: гибридный тест-драйв
Подключаемый гибрид Volvo XC60 Т8 — идеальная тачка для тех, кто хочет остаться незаметным.
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