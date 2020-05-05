Простая задачка на ПДД, но ошибутся 60% водителей — журнал За рулем

Простая задачка на ПДД, но ошибутся 60% водителей

Как проезжать знак «Уступить дорогу»? Каждый день тысячи водителей отвечают на этот вопрос по-своему.

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Грузовик не пройдет! Или пройдет? — простая задачка на ПДД
Вы за рулем красной легковушки. Подъезжаете к нерегулируемуму перекрестку. Слева по главной дороге движется грузовик.

Как поступите в такой ситуации?

Отмечайте свой вариант из предложенных ниже, а правильный — на следующей странице.

Как водителю легковушки проехать перекресток?

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