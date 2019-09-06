Гусеничный экскаватор Cat 330: работа на износ

Американская компания Caterpillar выпускает под маркой Cat спецтехнику, которая занимает верхний ценовой сегмент рынка — там «музыку заказывают» покупатели, которым принципиально важно, чтобы их машины могли работать, что называется, на износ, но при этом почти не изнашиваться. Для гусеничных экскаваторов, нередко работающих круглосуточно с двумя-тремя сменными операторами, выбор марки по принципу «дорого и сердито» вполне оправдан.