Ну и что, что стрелка горит — а мне нужно прямо! Я хам? — журнал За рулем

Ну и что, что стрелка горит — а мне нужно прямо! Я хам?

Бывают же такие наглецы, которые занимают ряд, с которого все остальные поворачивают.

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Простая задачка на ПДД, но ошибутся 60% водителей
Представьте, что вы за рулем белого внедорожника и остановились на запрещающий сигнал светофора. Вам нужно проехать перекресток прямо, но тут загорелась зеленая стрелка в дополнительной секции светофора. Подъехавший сзади автобус сигналит и просит дать возможность повернуть направо.

Как поступите?

Прежде чем ответить, обратите внимание, что автобус двигается по выделенной полосе.

Отмечайте свой вариант, а правильный — на следующей странице.

Как поступить водителю внедорожника?

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