Зачем нам АВТОВАЗ?! Мерседес же все равно лучше!

Может, и правда, не стоило даже строить этот завод? Нет, стоило! — считает эксперт «За рулем».

«Копейке» — 50!

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Пятьдесят лет назад по нашим улицам впервые поехали невиданные доселе автомобили. К триумвирату Волги, Москвича и Запорожца добавились лупоглазые ненашенские машинки, казавшиеся чем-то игрушечным, явно неподходящим для советской действительности. Сказать бы тогда, что через 30 лет, по результатам всероссийского опроса «За рулем», именно ВАЗ-2101 назовут лучшим отечественным автомобилем XX века — подняли бы на смех. Но на рубеже веков народ рассудил именно так.

Впрочем, времена меняются. Мне приходилось встречаться с депутатом-миллионером, который все свое состояние собрал на продаже иномарок. Так вот, слова ВАЗ и «производство» у него вызывали неприязнь. Дескать, если бы тогда не делали Жигулей, то сегодня были бы втрое богаче! Нужно было изначально продавать сырье за рубеж — вот и весь рецепт благополучия!

Мысль проста, как заводная рукоятка. Россиян много лет убеждали в том, что потреблять — это гораздо проще и приятнее, чем производить. У меня одно время работал пацан, убежденный в необходимости закупать новозеландскую, скажем, картошку. Дескать, не нужно ничего ни сажать, ни собирать, ни хранить: далекие аборигены все это сделают сами. То же касается и автомобилей: на кой, извините, горбатиться, если аборигены любого зарубежья сами все произведут, да еще и привезут. А валюты у нас... море (нефтяное).

ВАЗ и престиж

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Сейчас тот миллионер где-то в бегах. Мне больше нравятся другие миллионеры. Например, Никита Демидов, благодаря которому Россия, привыкшая импортировать железо, в начале XVIII века выплавила чугуна больше, чем всемогущая тогда Англия. А еще был Афанасий Гончаров, под парусами которого ходила чуть ли не вся Европа. Эти предприниматели отлично понимали, что рейтинг страны определяется, в первую очередь, ее умением налаживать производство, а вовсе не распродажей того, что волей случая оказалось под ногами. Именно для поднятия уровня страны на новую ступень полвека назад и заработал тольяттинский завод.

Тогда вазовский первенец буквально на глазах переломил общественное мнение в свою пользу. Очень скоро выяснилось, что эта машинка легко пускается в любую погоду, на трассе кладет на лопатки практически всех, обладает шикарным салоном, не нуждается в хлопанье дверями. В общем это была полноценная иномарка, которых народ толком никогда и не видел. На такой машине — и на дачу, и на работу, и в отпуск, и в магазин, и прокатиться с любимой женщиной...

Двигатель автопрома

Но гораздо важнее было то, что благодаря ВАЗу наш автопром шагнул тогда на новый для себя уровень. По всей стране стали появляться магазины и автосервисы, несущие эмблему в виде древнерусской ладьи. Создавались новые рабочие места, предприятия-смежники рвались на вазовский конвейер. Обладание такой машиной стало символом жизненного успеха. При этом Жигули со свистом улетали на экспорт, принося в казну неплохие суммы в валюте.

«Мы всё можем!» Таков был тренд тогда.

Сегодня ВАЗ редко слышит добрые слова в свой адрес. Медленный, отсталый, неэффективный... — список претензий получится длинным. Но и сегодня миллионы людей ездят на его продукции и собираются ездить дальше. Автопрому, как и всем нам, сегодня тяжело, но он обязан работать. Именно промышленное производство всегда отличало развитую страну от сырьевого придатка более успешных соседей по планете. Поэтому спорить со «знатоками», которые убеждены, что «в этой стране никогда и ничего не было и не будет!», как-то неловко.

А «копейку» и всех автопромовцев поздравляем с важной вехой в нашей истории.