Сегодня, в 14:00 50-летний юбилей «копейки»: полная история Жигулей (тизер) Первая модель АВТОВАЗа была совсем не точной копией ФИАТа — в конструкцию внесли более 800 изменений.
Материалы по теме
К 50-летию первой модели эксперты «За рулем» собрали всех представителей жигулевского семейства и рассказали самые интересные факты о каждом из них.
ВАЗ-2101 — отнюдь не точная копия ФИАТа 124. Так как испытания итальянских машин показали, что они не смогут выдержать эксплуатацию в российских условиях, в конструкцию «оригинала» было внесено более 800 (!) изменений.
Не обошли вниманием авторы и особенности первых автомобилей Волжского автозавода, которые наверняка позабавят современных автомобилистов, привыкших к иному понятию комфорта.
Насос омывателя представлял собой «грушу» — диафрагму в виде кнопки слева от руля, на которую надо было давить, чтобы омывайка начала разбрызгиваться на стекло: чем резче и сильнее давишь, тем мощнее струя. Кресла первых моделей имели короткие сиденья и низкие спинки, из-за чего сегодня больше напоминают складные сиденья третьего ряда некоторых кроссоверов. Рулевое колесо было очень элегантным, но обод его настолько тонок, что в долгих поездках сводило пальцы.
Свои особенности были и у других моделей Жигулей, последовавших за «копейкой». Всем им нашлось место в спецпроекте, посвященном 50-летию семейства.
Фото: «За рулем» и из архива редакции
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter