12 неудачников: Лады, которых мы так и не увидели

ВАЗ-2108 тарга
ВАЗ-2108 тарга
Даже первый прототип ВАЗ-2108 внешне уже был практически таким же, как серийный автомобиль. Потом, вслед за трехдверной «восьмеркой», на конвейер встали всем известные пятидверный хэтчбек и седан. Но дизайнер Владимир Пашко создал и очень оригинальный вариант с кузовом тарга — с убираемой средней частью крыши.
ВАЗ-2108 турбодизель
ВАЗ-2108 турбодизель
У Самары могла бы быть модификация с турбодизелем! По крайней мере — теоретически. Образец с двигателем объемом 1,8 л мощностью 75 л.с. даже участвовал в местном тольяттинском ралли. До финиша, правда, не дошел, но не по вине мотора. Однако переднеприводные машины дизеля так и не дождались, много позже мелкосерийно выпускали лишь ВАЗ-21045 с атмосферным 53-сильным агрегатом.
ВАЗ-2109Ф
ВАЗ-2109Ф
ВАЗ-2109Ф — прототип четырехдверного фургона или, если угодно, высокого универсала на основе ВАЗ-2109 — сделали в 1996 году. Машина была рассчитана на пять человек и 50 кг груза. Серийным автомобиль не стал. А вот аналогичный ВАЗ-2108Ф вскоре превратился в товарный ВАЗ-1706 Челнок, который делала фирма «Лада-Тул».
Амадео-500 фирмы ЛЛД на базе ВАЗ-2115
Амадео-500 фирмы ЛЛД на базе ВАЗ-2115
Удлиненный на 500 мм ВАЗ-2115, он же Амадео 500, прямого отношения к Волжскому автозаводу не имел. Его в 1990-х показывала московская фирма ЛЛД, занимающаяся тюнингом отечественных автомобилей. Машину оснастили форсированным до 88 л.с. мотором и всеми возможными на то время роскошествами салона. Но проект имел некое продолжение: с 2000 г. дочерняя компания «СуперАвто» мелкосерийно производила в Тольятти ВАЗ-21108 Премьер — удлиненный вариант «десятки».
ВАЗ-2702
ВАЗ-2702
Работая над электромобилями (фургон ВАЗ-2801 на базе универсала ВАЗ-2101 даже выпустили небольшой партией), на ВАЗе создали и несколько вариантов фургонов вагонной компоновки. В 1982-м появился ВАЗ-2702 грузоподъемностью 500 кг. Передняя подвеска на машине была от Жигулей, задняя — оригинальная. Последний прототип этой серии построили в 1988-м. На конвейер машина так и не встала. Хотя документацию приобрел кооператив «Орион», планировавший организовать серийное производство на площадях завода в Кемеровской области. Но и там, конечно, не срослось.
ВАЗ-2723
ВАЗ-2723
На базе ВАЗ-2123 могло появиться целое полноприводное семейство. В том числе пикап ВАЗ-23235 на 475 кг груза. Машину с удлиненным задним свесом оснастили все там же дизелем ВАЗ-3431 рабочим объемом 1,8 л, мощностью 75 л.с.
ВАЗ-23235
ВАЗ-23235
Построили также опытные фургоны ВАЗ-2723 с 2-литровым 99-сильным бензиновым мотором. Был и вариант универсала повышенной вместимости с пластмассовым колпаком. Но дошел лишь до стадии полноразмерного макета. А ВАЗ-2123, он же Chevrolet Niva, модификациями так и не оброс.
Лада-2120 Утилитер
Лада-2120 Утилитер
Фургон ВАЗ-2120У (Лада-2120 Утилитер на базе полноприводного минивэна ВАЗ-2120 Надежда) показывали на выставках и даже сертифицировали под индексом ВАЗ-212060. Но даже до мелкосерийного производства он не дошел.
ВАЗ-2151
ВАЗ-2151
В 2002 году спрос на дешевую тольяттинскую «классику» был еще высок, но на заводе возникла идея создать новую модель с задними ведущими колесами. ВАЗ-2151 был шире и длиннее универсала ВАЗ-2104, имел переднюю подвеску McPherson, вентилируемые передние тормоза и нивовский мотор объемом 1,7 л. Быстро подготовить эту модель к производству завод не мог, а вскоре вопрос с классикой отпал сам собой.
Лада-Родстер
Лада-Родстер
Ладу-родстер с открывающимся жестким верхом, показав в 2000-м, к серийному производству не планировали, а сделали лишь в качестве выставочного шоу-стоппера. Но машина базировалась на серийных узлах и агрегатах Калины и теоретически могла бы стать мелкосерийной.
ВАЗ-1151 Гном
ВАЗ-1151 Гном
ВАЗ-1151 Гном 1999 года с дизайном Евгения Лобанова тоже был одним из многочисленных концептов тех лет. Но завод вел тогда активный поиск пути к новому микроавтомобилю на смену Оке.
Ока-2
Ока-2
В итоге этот поиск вылился в симпатичную Оку-2 2003 года, существовавшую уже в четырех ходовых опытных образцах. Базовым оставался 2-цилиндровый 33-сильный мотор объемом 0,75 л, но в качестве опции предполагали и 4-цилиндровый агрегат ВАЗ-2111.
Фото: из архива автора