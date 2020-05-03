Гаражные мифы: перевернутый номер камеры «не берут»

Никто не читает ГОСТ. И тем более никто не читает примечание к пункту 3.4 раздела «Типы и основные размеры».

Штрафы с камер ГИБДД давно уже стали стабильным источником пополнения бюджета. Количество устройств фотовидеофиксации нарушений на дорогах год от года растет (в Москве их уже более 10 тысяч), а вместе с тем растет и недовольство получателей «писем счастья». Ведь, как известно, чем сильнее закручены гайки, тем сильнее у русского человека желание обхитрить систему. Одним из таких способов считаются перевернутые госномера.

В чем хитрость?

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Перевернутый или установленный обратной стороной номерной знак — довольно популярная фишка среди автомобилистов и блогеров. В интернете вы найдете немало примеров словесных баталий между такими провокаторами и инспекторами ГИБДД. Первые чаще всего ссылаются на то, что их номерные знаки не противоречат ГОСТу, а вторые — на нарушение административного законодательства. Понятно, что инспекторы правы, но тем не менее...

Для начала заглянем в раздел «Требования к установке государственных регистрационных знаков на транспортных средствах» ГОСТ Р-50577-93, где говорится, что регистрационный знак:

должен устанавливаться перпендикулярно продольной плоскости симметрии транспортного средства с отклонением не более 3°.

должен располагаться перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства с отклонением не более 5°.

При этом высота нижнего края заднего регистрационного знака от опорной плоскости автомобиля должна быть не менее 300 мм.

Какой стороной должны быть установлены номерные знаки, в стандарте не сказано. Этим и пытаются воспользоваться хитросделанные граждане. По их мнению, такой проступок тянет максимум на предупреждение или штраф 500 рублей по ч.1 ст. 12.2 КоАП РФ «Управление транспортным средством с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками».

Заплатил и катайся?

Казалось бы, всё просто — заплатил штраф и катайся до следующей встречи с ДПС. Камеры перевернутые номера не распознают, а ГИБДД когда еще остановит… Если вы рассуждаете в таком духе, придется вас разочаровать. Во-первых, некоторые комплексы фотовидеофиксации нарушений успешно считывают перевернутые номерные знаки, так что вероятность нарваться на штраф за превышение скорости или выезд на «выделенку» все же присутствует. Во-вторых, вы упускаете из виду примечание к пункту 3.4 раздела «Типы и основные размеры» ГОСТ Р-50577-93: Изображение Государственного флага Российской Федерации должно представлять собой прямоугольник с равновеликими горизонтальными полосами: верхняя полоса белого цвета, средняя — синего цвета и нижняя — красного цвета.

Сомнительный «лайфхак»

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Понятно, что при установке вверх ногами и уж тем более при выворачивании госномера «наизнанку» порядок расположения цветов изменится. Так что у автолюбителя есть все шансы получить штраф 5 тысяч рублей либо лишиться права управления автомобилем сроком до трех месяцев по ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ «Управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков, а равно управление транспортным средством без установленных на предусмотренных для этого местах государственных регистрационных знаков либо управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, видоизмененными или оборудованными с применением устройств или материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть». Принципиальными бывают не только водители, но и инспекторы ГИБДД. Логика простая: знак установлен не по ГОСТу, следовательно знака нет. Получите постановление, распишитесь. Вы, конечно, можете попытаться доказать обратное. Только делать это вам придется в суде.

Перевернуть госномера — так себе идея. Слишком многое будет зависеть от конкретного инспектора и конкретного водителя. Причем наличие «правильного» триколора — лишь одна из нескольких формальных зацепок в арсенале опытного стража порядка. Вряд ли стоит испытывать судьбу в поисках лазеек в законах — вам же дороже обойдется.

Татьяна Золотарь, адвокат Правового центра «Человек и закон»

Мнение эксперта

Гражданин, установивший на свой автомобиль перевернутый номерной знак, может быть оштрафован на 500 рублей по части 1 статьи 12.2 КоАП РФ «Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков» либо привлечен к ответственности по части 2 той же статьи, которая предусматривает уже более серьезное наказание, вплоть до лишения права управления ТС сроком до трех месяцев. Грань между двумя статьями очень тонкая. Перед инспектором ГИБДД и впоследствии перед судом будет стоять задача установить, имело место умышленное сокрытие номера или же это произошло случайно, из-за невнимательности водителя. От этого и будет зависеть квалификация правонарушения и, соответственно, вид наказания.

Оценка действиям водителя будет дана судом по совокупности всех собранных доказательств. Презумпцию невиновности и презумпцию добросовестности, естественно, никто не отменял, но пояснения водителя должны поддаваться здравому смыслу. Я допускаю возможность убедить суд в том, что нарушение произошло случайно — например, по вине нерадивого механика на СТО, и не было замечено вами в темное время суток или в специфических погодных условиях. Но если вы год ездили с перевернутыми номерами и «не замечали» этого, на снисхождение суда рассчитывать не приходится.

Также обратите внимание, что в случае ДТП с пострадавшими или погибшими перевернутые номера могут быть квалифицированы как умышленное уклонение от ответственности, что является отягчающим обстоятельством в рамках уголовного дела».