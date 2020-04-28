Обновленная Лада 4х4: ее самые важные изменения — журнал За рулем

Обновленная Лада 4х4: ее самые важные изменения

Бытует мнение, что АВТОВАЗ до сих пор выпускает все ту же Ниву, что и сорок лет назад, периодически проводя несущественную модернизацию. Эксперты «За рулем» выяснили, что это не так: изменения есть, и заметные. Но, скорее всего, последние в истории этой машины.

LADA 4x4
LADA 4x4

LADA > 4x4

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Обновленная Лада 4х4: самый детальный обзор

На тест были взяты два внедорожника — старого и нового образца. Чтобы отметить все изменения, их оценивали не на глаз, а замеряли с помощью приборов — в частности, шумомера и термометров.

Список обновлений весьма обширен, и в основном они сосредоточены в салоне Лады 4х4. Это новые кресла, другая климатическая система, формованная обивка потолка, новая панель приборов, задние подголовники в богатых комплектациях, более качественные уплотнители дверей и многое другое. Теперь, благодаря замерам, стало понятно, как именно улучшения повлияли на ездовой комфорт.

А изменились, кроме очевидных, три важных параметра.

  • Более комфортные и качественные передние кресла имеют толстые спинки, что несколько сократило пространство для ног задних пассажиров — при росте более 170 см устроиться там уже непросто.

  • Теплая обивка потолка, иные уплотнители дверей и, главное, новая климатическая система привели к тому, что салон прогревается гораздо быстрее, но только внизу — в верхней части салона особых изменений нет.

  • Инженеры заменили опоры силового агрегата, добавив шумоизоляции в дверях, благодаря чему (а также новому вентилятору климатической системы) в салоне стало гораздо тише — даже при работе двигателя на холостом ходу шумы снизились на 1,5–2 дБ.

Наши эксперты пришли к выводу, что лучше Ладе 4х4 уже не стать, но не потому, что у нее нет потенциала, а по причине скорого появления автомобиля нового поколения, что делает вложения в старую модель нецелесообразными:

«Нива так и осталась шумной, тесной, хардкорной. Довести ее до современных стандартов малой кровью не получится, а о радикальных конструктивных новшествах можно забыть. У АВТОВАЗа другие заботы: он готовит новую Ниву на платформе Дастера. Поэтому все усилия и средства будут брошены на нее».

Подробности сравнения старого и обновленного внедорожника Lada 4x4, а также выводы эксперта — в майском выпуске журнала «За рулем» (скоро в продаже).

Обновленная Лада 4х4: ее самые важные изменения

Бытует мнение, что АВТОВАЗ до сих пор выпускает все ту же Ниву, что и сорок лет назад, периодически проводя несущественную модернизацию. Эксперты «За рулем» выяснили, что это не так: изменения есть, и заметные. Но, скорее всего, последние в истории этой машины.

Обновленная Лада 4х4: ее самые важные изменения — фото 1119863Обновленная Лада 4х4: ее самые важные изменения — фото 1119862Обновленная Лада 4х4: ее самые важные изменения — фото 1119865Обновленная Лада 4х4: ее самые важные изменения — фото 1119864Обновленная Лада 4х4: ее самые важные изменения — фото 1119866Обновленная Лада 4х4: ее самые важные изменения
Обновленная Лада 4х4: ее самые важные изменения

Бытует мнение, что АВТОВАЗ до сих пор выпускает все ту же Ниву, что и сорок лет назад, периодически проводя несущественную модернизацию. Эксперты «За рулем» выяснили, что это не так: изменения есть, и заметные. Но, скорее всего, последние в истории этой машины.

Обновленная Лада 4х4: ее самые важные изменения — фото 1119862Обновленная Лада 4х4: ее самые важные изменения — фото 1119864Обновленная Лада 4х4: ее самые важные изменения — фото 1119865Обновленная Лада 4х4: ее самые важные изменения — фото 1119866Обновленная Лада 4х4: ее самые важные изменения — фото 1119863Обновленная Лада 4х4: ее самые важные изменения
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Отзывы о LADA 4x4 (30)

LADA 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Дешёвый автомобиль.

Недостатки:

Пассивная безопасность на уровне квадроцикла.

Комментарий:

Новый а/м 2020 года перевернулся от легкого удара в дверь водителя. Подушка безопасности не сработала.

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