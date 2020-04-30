6 главных правил перевозки техники на дачу

Что сказать инспектору ГИБДД? Как правильно закрепить на прицепе? С какой скоростью можно ехать? — на эти и другие вопросы ответил эксперт «За рулем».

Не вся техника способна добраться своим ходом от места хранения или покупки до места применения. Мотоцикл (дорожный или для внедорожных соревнований), квадроцикл, снегоход, мотоблок, неразборная лодка, да мало ли что еще придумано... Везти такую технику удобнее всего на прицепе, в кузове пикапа или внутри фургона. В любом случае следует учесть несколько важных моментов.

1. Документы на груз

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В Правилах дорожного движения (пункт 2.1) указано, какие документы должен предъявлять водитель сотруднику ДПС при проверке на дороге. Обычно достаточно этих: водительское удостоверение, регистрационные документы на автомобиль и прицеп, а также полис ОСАГО (даже если он электронный). Однако есть в п. 2.1 и еще одно требование к необходимым документам:

в установленных случаях разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, путевой лист, лицензионную карточку и документы на перевозимый груз...

Так что, если попадется въедливый сотрудник ГИБДД, то он может начать требовать документы на груз. И такое желание может возникнуть не только при виде елки перед Новым годом, а и при любых предметах в изрядном количестве. Несколько ящиков алкогольной продукции, полный кузов дров, ну и, само собой, техника. Естественно, больший интерес вызывают новые, блестящие, в упаковке устройства. Вряд ли кого-то заинтересует старенький с виду мотоблок с подтеками смазки и прилипшими комьями земли либо заляпанный кроссовый мотоцикл, не предназначенный для дорог общего пользования.

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Сотрудник ГИБДД может ссылаться на постановление правительства «Правила перевозки грузов…» №272 от 2011 года. Предложите ему вместе перечитать пункт про сферу применения: «п. 1.4. Правила распространяются на перевозчиков, экспедиторов, фрахтовщиков и фрахтователей, грузоотправителей и грузополучателей, иных участников транспортного процесса, участвующих в перевозках грузов транспортными средствами, независимо от организационных форм и форм собственности их владельцев и регламентируют взаимоотношения, права, обязанности и ответственность сторон».

Ключевое слово — «взаимоотношения». У вас при перевозке личных вещей никаких взаимоотношений не возникает. Единственная ваша задача — убедить инспектора, что груз принадлежит вам или присутствующим в автомобиле членам семьи. Тогда не возникает юридическое понятие грузоперевозка.

Хотя все же лучше иметь документы на перевозимую технику. На мотоблок — чек, гарантийный талон. На лодку с мотором — судовой билет. На мотоцикл — СТС. На квадрик — свидетельство о регистрации Гостехнадзора.

2. На чем везти?

Самый удобный способ перевозки любого из упоминавшихся устройств — поместить в кузов пикапа или в микроавтобус. Так вы практически не ограничены по скорости, в то время как с прицепом на автомагистрали — до 90 км/ч и на обычной дороге — до 70 км/ч.

Без прицепа и аэродинамика лучше и, соответственно, расход топлива ниже. Да и проходимость выше, что немаловажно на «последней миле» перед целью. Крепить груз в кузове пикапа удобнее, поскольку там обычно предусмотрены крепежные проушины. У некоторых прицепов их, к примеру, нет. Но если без прицепа не обойтись, обратите внимание на следующие два пункта.

3. Документы на прицеп

Наличие документов обязательно. Для использования прицепа с собой нужно иметь только Свидетельство о регистрации транспортного средства (то есть прицепа). ПТС может лежать дома. Техосмотр и страховка на прицепы не нужны. А вот если прицеп вы взяли у приятеля, то не обойтись без доверенности, хотя бы рукописной. Там должны быть данные о прицепе, обоих действующих лицах и само разрешение со сроками, а также подписи обеих сторон.

Скачать образец доверенности на прицеп

4. Категория в водительском удостоверении

Подавляющее большинство автовладельцев в нашей стране имеют водительское удостоверение категории В, разрешающее управлять автомобилями полной массой, не превышающей 3,5 т. Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» (ст. 25) разрешает водителю с категорией B управлять автомобилями категории В с прицепом в двух случаях:

максимальная масса прицепа не превышает 750 кг;

максимальная масса прицепа превышает 750 кг, но не превышает массы автомобиля без нагрузки, при условии, что общая разрешенная максимальная масса такого состава не превышает 3500 кг.

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За нарушение полагается предупреждение или штраф 500 рублей по статье 12.21, ч 1 КоАП РФ.

Масса автомобиля без нагрузки, а также разрешенная максимальная масса обычно указана в свидетельстве о регистрации ТС. Если посчитать, увезти можно не так уж и мало. К примеру, пикап, внедорожник или кроссовер с массой 1700 кг может увезти на 600-килограммовом прицепе небольшую легковушку массой около 1100 кг.

Масса квадроцикла, как и снегохода, редко превышает полтонны. Мотоциклы и мотоблоки еще легче, лодка небольших размеров редко бывает тяжелее 450 кг. Для таких условий важно подобрать прицеп с достаточной грузоподъемностью, а тягачом может быть почти любой автомобиль крупнее Матиза.

Если же собираетесь везти что-то побольше, то нужно задуматься о получении категории ВE или СЕ в водительских правах.

Табличка на кузове автомобиля содержит много информации. 1620 — максимально разрешенная полная масса; 2720 — полная масса с прицепом; 1–0860 — максимальная нагрузка на переднюю ось; 2–0805 — максимальная нагрузка на заднюю ось.

5. Правильно разместить

Квадроцикл, снегоход или другую технику надо размещать в кузове прицепа как можно ближе к передней стенке, так, чтобы на шар фаркопа автомобиля приходилась нагрузка около 50 кг. Это обеспечивает оптимальную устойчивость автопоезда. По ширине груз лучше разместить в центре, симметрично относительно продольной оси прицепа.

6. Хорошо закрепить

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В первую очередь необходимо исключить смещение груза вперед при торможении. Квадроцикл часто крепят за его фаркоп к задней части прицепа, а затем притягивают за передок штатной лебедкой. Этого часто недостаточно: лебедка во время поездки за счет навивки троса на барабане может ослабнуть примерно на 10–15 см. Груз получит свободу и при торможении всей массой обрушится вперед. Так что рекомендую помимо троса лебедки дополнительно зачалить переднюю часть к дышлу прицепа. То же самое и при перевозке лодок. Нельзя надеяться на один трос штатной лебедки — необходимо дополнительно зачалить плавсредство за проушину в носовой части.

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Перевозка такой техники, которая чаще всего предназначена для отдыха и развлечений, не должна приносить проблем. Она будет простой и безопасной — просмотрите перед поездкой чек-лист, который вы только что прочитали.

6 главных правил перевозки техники на дачу Что сказать инспектору ГИБДД? Как правильно закрепить на прицепе? С какой скоростью можно ехать? — на эти и другие вопросы ответил эксперт «За рулем». 6 главных правил перевозки техники на дачу