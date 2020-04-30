Автомобили в России стали угонять реже. По статистике ГИБДД, в 2018 году количество угонов сократилось на 20%, а в 2019 году — еще на 6%.

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Угоняют автомобили всех возрастов — в основном, на запчасти. Спрос на новые снизился из-за нехватки денег у потенциальных покупателей. Та же нехватка средств провоцирует спрос на недорогие б/у запчасти, необходимые для ремонта машин. В результате выявилась интересная тенденция, которая позволяет делать прогноз популярности некоторых моделей у угонщиков.

Сегодня самый угоняемый автомобиль в России — Hyundai Solaris. И он же был самой продаваемой иномаркой несколько лет назад. В последние годы его обошел Kia Rio, и количество угонов Соляриса сократилось на 7,5%, а Рио стал популярнее у преступников на 19%. По количеству угонов корейские модели в 2019 году почти сравнялись — 1171 угнанный Солярис против 1161 Рио. Прогноз на 2020 год: самой угоняемой иномаркой станет Kia Rio.

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Почти половина всех угонов происходит в Москве и Подмосковье — 23,9%, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 21,7%. На третьем месте с огромным отставанием находится Краснодарский край (4,8%). В пятерку лидеров также входят Свердловская и Омская области — 4,1% и 3,1% соответственно.

В Москве больше других рискуют лишиться автомобиля жители Юго-Восточного и Южного АО, в которых происходит 13,6% и 12,2% всех угонов в столице. На третьем месте — соседний Восточный АО с результатом 11,4% угонов.

Чаще всего угоняют Hyundai Solaris, Kia Rio, Toyota Camry, а также классические модели АВТОВАЗа.

Премиальные автомобили угоняются более-менее стабильно по цифрам. А вот представители В- класса и все «корейцы» становятся заметно популярнее среди угонщиков. Хотя есть и приятные исключения. Например, давно ставшая массовой Лада Веста привлекла всего 51 угонщика.

Подробности анализа статистики ГИБДД, а также выводы эксперта — в майском выпуске журнала «За рулем» (скоро в продаже).

Со статистикой угонов, предоставленной прокуратурой, можно ознакомиться здесь.

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