Сравнение радар-детекторов «3 в 1»: цена — не показатель — журнал За рулем

Сравнение радар-детекторов «3 в 1»: цена — не показатель

Стоимость комбоустройств, сочетающих в себе видеорегистратор, GPS-трекер и радар-детектор, на нашем тесте — от 7 до 23 с лишним тысяч рублей.

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Очень дешевые видеорегистратор и радар-детектор: можно брать! Тест «За рулем»

Гаджеты, совмещающие три функции, стали незаменимыми помощниками водителя. Они фиксируют ситуацию на дороге, благодаря чему можно установить все обстоятельства ДТП или другого инцидента, и так берегут деньги владельцев.

На рынке представлено множество комбинированных устройств. На сравнительный тест эксперт «За рулем» выбрал три регистратора-детектора с горизонтальной ориентацией — Playme P600SG (15 990 рублей), Eplutus GR95 Signature (7100 рублей) и Mio MiVue i90 (12 990 рублей), а также четыре с вертикальной — Roadgid X7 Gibrid GT (11 450 рублей), Silverstone Hybrid X-Driver (12 990 рублей), Neoline XCop 9200 (23 490 рублей) и iBOX FLaservision WiFi Signature (15 000 рублей).

Оценивали качество съемки, точность показаний GPS и дальность видения радаров, а также защиту от систем безопасности других автомобилей. Подобрать устройство под свои нужды после знакомства с результатами испытаний не составит труда.

Вот итоговая таблица.

Место

Марка, модель

Баллы

1

Silverstone F1 Hybrid X-Driver

45

2

Neoline X-Cop 9200

42

3

Playme P600SG

41

4

iBOX F5 Laservision WiFi Signature

39

5, 6

Eplutus GR-95 Signature

38

5, 6

Roadgid X7 Gibrid GT

38

7

Mio MiVue i90

37

Подробности сравнительного теста комбоустройств «3 в 1», особенности их работы, а также выводы эксперта — в майском выпуске журнала «За рулем» (уже в продаже).

  • О том, что лучше предпочесть, классический радар-детектор с видеорегистратором или устройство в виде зеркала, вы можете узнать здесь.

Фото: depositphotos.com

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