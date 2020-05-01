Стоимость комбоустройств, сочетающих в себе видеорегистратор, GPS-трекер и радар-детектор, на нашем тесте — от 7 до 23 с лишним тысяч рублей.

Гаджеты, совмещающие три функции, стали незаменимыми помощниками водителя. Они фиксируют ситуацию на дороге, благодаря чему можно установить все обстоятельства ДТП или другого инцидента, и так берегут деньги владельцев.

На рынке представлено множество комбинированных устройств. На сравнительный тест эксперт «За рулем» выбрал три регистратора-детектора с горизонтальной ориентацией — Playme P600SG (15 990 рублей), Eplutus GR‑95 Signature (7100 рублей) и Mio MiVue i90 (12 990 рублей), а также четыре с вертикальной — Roadgid X7 Gibrid GT (11 450 рублей), Silverstone Hybrid X-Driver (12 990 рублей), Neoline X—Cop 9200 (23 490 рублей) и iBOX F5 Laservision WiFi Signature (15 000 рублей).

Оценивали качество съемки, точность показаний GPS и дальность видения радаров, а также защиту от систем безопасности других автомобилей. Подобрать устройство под свои нужды после знакомства с результатами испытаний не составит труда.

Вот итоговая таблица.

Место Марка, модель Баллы 1 Silverstone F1 Hybrid X-Driver 45 2 Neoline X-Cop 9200 42 3 Playme P600SG 41 4 iBOX F5 Laservision WiFi Signature 39 5, 6 Eplutus GR-95 Signature 38 5, 6 Roadgid X7 Gibrid GT 38 7 Mio MiVue i90 37

Подробности сравнительного теста комбоустройств «3 в 1», особенности их работы, а также выводы эксперта — в майском выпуске журнала «За рулем» (уже в продаже).

О том, что лучше предпочесть, классический радар-детектор с видеорегистратором или устройство в виде зеркала, вы можете узнать здесь.

Фото: depositphotos.com