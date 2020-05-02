Пользуйтесь на здоровье: и автомобиль будет чистым, и пернатым не навредите.

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Когда вечером паркуешься во дворе, часто остаются свободными самые незавидные места, например, под раскидистыми деревьями, которые облюбовали птицы. И утром весь автомобиль, естественно, «в следах», что не только унизительно для хозяина, но и вредно для лакокрасочного покрытия. Предлагаю эффективный метод распугивания пернатых: я использую лазерную указку, направляя луч на стаю. Птицы моментально покидают место посиделок, и автомобиль остается чистым.

О. Кудрявцев, Ярославль

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