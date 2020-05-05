Pivo, Mini XXL, Maybach-рикша и еще 7 удивительных концепткаров

Эти творения скорее всего и не предполагались для серийного внедрения. Но с их помощью формировался язык сегодняшнего автодизайна.

GM Jiao

На всемирной выставке в Шанхае в 2010 году компания GM явно решила пошалить и построила электрокар, занимающий 1,5 на 1,5 метра площади, а места в нем были стоячие. Мобильные Цзяо стояли в самом начале электрического прорыва.

Nissan Pivo 2

В 2005 году Nissan привлек внимание трехместным автомобилем по имени Pivo, а в 2007 году японцы показали Pivo 2. Электромобиль, предназначенный для городского движения, мог поворачивать кабину на 360 градусов, процесс контролировали два электродвигателя.

Tata OneCat

Автомобильная марка Tata прославилась в Европе благодаря Nano. Однако компания не строит Nano с 2018 года даже для индийского рынка из-за отсутствия спроса, а OneCat с 2008 года так и не пошел в серию.

Peugeot Vroomster

Два пассажира, размещенные в тандеме без дверей и сегмент крыши, который можно сложить — Peugeot Vroomster выглядел как игрушка и был продуктом конкурса дизайнеров 2000 года. Он был разработан как забавный гаджет для молодежи. Симбиоз мотоцикла и автомобиля не пошел в серийное производство. А шесть лет спустя Skoda выкинула букву «V» из названия модели и предложила свой Roomster. Но это уже другая история.

Mini XXL

Поскольку Mini — дочерняя компания BMW, бренд всегда мечтал стать крупным. И модели действительно увеличились и за эти годы. Но Mini XXL шести метров в длину — это забавная штука, но не более.

Jeep Treo

Икона внедорожников Jeep, конечно, Wrangler. И Treo 2003 года подражал брутальному проходимцу. Treo должен был пойти в серийное производство в 2008 году, но не случилось.

VW Slipstream

Slipstream в форме бутылки должен был работать от солнечной энергии. Пока что у VW нет планов насчет серийного производства, ну его и изначально не собирались начать раньше 2057 года.

Maybach DRS

Когда Maybach был еще самостоятельным брендом, а не специальной линией Mercedes, дизайнеры Maybach также чудачили. Самоходная рикша DRS (Ден-Рик-Ша) была показана в рамках конкурса «Дизайн-проект Л.А. 2010». Четыре человека могли разместиться в электромобиле, который весил всего 454 кг. Это не имело никакого отношения к лимузинам 57 и 62 Maybach, которые были оснащены исключительно двигателями V12.

Honda Puyo

Honda сделала конкурента ниссановскому Pivo 2, дав ему похожее имя — Puyo. Кстати, его корпус был сделан из мягкого силикона.

Ford Nucleon

В 1957 году Форд мечтал об электромобиле, который получает энергию от собственного ядерного реактора. Автомобиль был спроектирован как пикап и перевозил в кузове мини-реактор. В то время инженеры обещали пробег в 8000 километров на одной капсуле с ядерным топливом. После того как заряд иссякнет, ядерное топливо должно было быть заменено на свежее на специальных техстанциях, которые планировались как замена традиционным заправочным станциям. Но маленький ядерный реактор в кузове вызывал слишком много беспокойства. Проект был признан опасным, в итоге ни одной лействующей модели так и не было построено, концепция демонстрировалась только в виде масштабной модели.

Отечественный дизайнер разработал антивирусный автомобиль, но это тоже не более чем фантазия на злобу дня.

Фото: компании-производители

