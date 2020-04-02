Российский дизайнер разработал антивирусный автомобиль

Это не более чем фантазия на злобу дня, которую не хотелось бы примерять к реальности, но выглядит автомобиль эффектно.

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Российский дизайнер Владимир Ярцев на своей странице в Facebook опубликовал эскиз автомобиля, отвечающего реалиям нового времени. Рабочее название проекта — PostkoronaviRUSomobil. В описании к изображению автор указал, что транспортное средство будет автономным, одноместным, компактным, а также будет иметь отдельный багажник.

Отвечая на комментарии подписчиков, Ярцев согласился с тем, что в таком транспортном средстве стоило бы предусмотреть зоны для мытья рук и лица. Отметим, что в 1980-х Владимир Ярцев являлся дизайнером АВТОВАЗа и был автором экстерьера автомобиля ВАЗ-2110, но в начале 1990-х покинул Россию и ныне проживает в Бельгии, сотрудничая со многими европейскими дизайн-студиями.

Сейчас во многих странах мира действуют режимы самоизоляции и карантина — в Европе дизайнеры коротают время, рисуя эскизы в домашних условиях, а в России футболисты и Hyundai проводят зарядку в онлайн-режиме.

Фото: Владимир Ярцев/Facebook