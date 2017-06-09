Как бодрость духа? Hyundai и футболисты ЦСКА проводят утреннюю зарядку в соцсетях

Несколько несложных упражнений помогут поддержать форму в период карантина, уверены организаторы акции.

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«Если вы в своей квартире, лягте на пол — три-четыре! Выполняйте правильно движения! Прочь влияние извне — привыкайте к новизне, вдох глубокий до изнеможения!» — Владимир Семенович, как всегда, бьет своим слогом точно в цель, хотя сказано это было очень много лет назад.

Российское представительство Hyundai и футбольный клуб ЦСКА решили заново вдохнуть глубокий смысл в понятие утренней гимнастики, и для этой цели каждое утро карантинной недели футболисты клуба в аккаунтах Hyundai в Instagram, ВКонтакте и Facebook будут показывать несколько простых упражнений, которые можно выполнять дома.

Первую зарядку 30 марта провел защитник российского клуба и член сборной Исландии Хёрдур Магнуссон. «Вы знаете, что футбольные соревнования приостановлены, но это не причина, чтобы перестать тренироваться», — заявил спортсмен. Во время съемки в кадре периодически появлялась собака футболиста, своим лаем, вероятно, выражавшая солидарность с хозяином.

Магнуссон показал комплекс из трех вариантов отжиманий, которые нужно сделать подряд, после чего отдохнуть, выпить немного воды, а затем совершить ещё два таких подхода. Упражнения можно отнести к несложным, но эффективным, а наставления тренера — к легким и запоминающимися. Зарядка начинается в 10:00 по московскому времени, каждый день упражнения будет показывать новый спортсмен. Во вторник 31 марта зарядку с подписчиками Hyundai проводит полузащитник ЦСКА Константин Кучаев.

«За рулем» решительно присоединяется к выполнению упражнений и рекомендует читателям поступить так же, ведь утренняя гимнастика, она же зарядка — это бодрость духа, грация и пластика. Только давайте не до изнеможения всё-таки.

«Не страшны дурные вести — мы в ответ бежим на месте, в выигрыше даже начинающий. Красота! Среди бегущих первых нет и отстающих — бег на месте общепримиряющий!»

В. Высоцкий, 1968 год.

Испанский мотогонщик Тони Боу в период карантина поддерживает форму по-своему, перемещаясь по дому на мотоцикле Honda Montesa Cota 4RT.

Фото: Hyundai/ЦСКА