Звезды на карантине: мототрек у себя дома

Чемпион мира, испанский гонщик Тони Боу для перемещения по дому использует мотоцикл Honda Montesa Cota 4RT.

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Тони Боу, многократный чемпион мира, выложил забавное видео, в котором он преодолевает полосу препятствий в собственной квартире. Гонщик Repsol Honda Team для перемещения по дому использует мотоцикл Honda Montesa Cota 4RT. На нем он ездит и в ванную, и на кухню, балансирует возле шкафа и ездит на лифте.

Звезда мотогонок постоянно строит в доме новые препятствия, для чего использует все, что попадает ему под руку. Например, кухонные табуретки. Затем Боу спускается во внутренний дворик, где выполняет не менее удивительные трюки.

Вот человек не унывает в изоляции. И вам не советует.

Самоизоляцию можно устроить и на природе, для чего понадобится правильный трейлер.

Фото, видео: Youtube