Блог Петра Меньших: УАЗ Хантер или Range Rover Sport?

Когда я увидел этого брутального лифтованного красавца с именем Хантер, точнее его документы, куда были внесены все переделки, решил: покупаю. На тот момент у меня были предложения и по Range Rover Sport. Присматривался и к «британцу», правда, больше из любопытства.

Опустим детали, как эти два автомобиля из разных эпох оказались рядом, но пример получился убедительным. Вот, посмотрите, стоят они на грунтовке перед подтаивающим лесом с заданием проехать 4 км по раскисшей колее. И чья возьмет? Выехать надо на шоссе с другой стороны леса. Кто победит?

5 причин поставить на УАЗ Хантер

1. Автомобили с лонжеронной рамой и парой мостов, которые еще можно купить, можно пересчитать по пальцам одной руки. А по цене не дороже квартиры в Подмосковье и вовсе остался один УАЗ Хантер.

2. Мой Хантер здорово настроен и доведен, на армейских мостах и с зубастыми покрышками Simex. У Хантера страдать нечему — у него силовые металлические бамперы, а спереди еще и лебедка с дистанционным управлением из салона и выносным пультом.

3. УАЗ традиционно имеет постоянный задний привод и жесткое подключение передка. Дополнительно можно включить понижайку. Здесь нет никакой электроники, а значит можно услышать только хруст железа, а не жалкий писк сигнала перегрева. У Хантера нет межколесных блокировок, но их нет и у его противника. Раздатка доработана. Теперь ее передаточное число: 2,8, вместо стандартных 1,94. Ювелирного управления сцеплением теперь не требуется — скорость движения на первой пониженной сравнима со скоростью намотки троса лебедки.

4. Спасибо, что есть гидроусилитель руля и опциональные спортивные кресла. Этот тандем отлично помогает водителю, когда внедорожник бросает из колеи в колею.

5. Подвеска при прохождении неровностей ходом показывает себя энергоемкой и комфортной даже для очень темпераментной езды. Хантер с удовольствием ныряет в самые глубокие лужи, не напрягая седока. Он заряжает весельем и вседозволенностью.

УАЗ Хантер

5 причин поставить на Range Rover Sport

1. У Range Rover Sport настоящая раздатка, а не подключение переднего моста через муфту. Привод цепной, штатное понижение аж 2,93. Причем ни о каких доработках речи нет — редуктор планетарный, совершенно уникальной конструкции, да и мечтать о большем понижении не приходится. Спасибо восьмиступенчатому автомату ZF, его диапазон очень велик. Так что даже на понижайке можно двигаться на скоростях до 100 км/ч. Причем переходить на повышенный ряд можно и на ходу, главное перевести селектор в нейтраль. У нашего автомобиля предусмотрена только центральная блокировка, хотя за доплату можно задать и заднюю. Разумеется, с электронным управлением.

2. Задрав Range Rover в самое верхнее положение на 278 мм, можно обойти электронику и поднять внедорожник ещё выше — до 330 мм.

3. Кузов RRS — сложная несущая конструкция из стали и различных сплавов алюминия. Одновременно с сокращением массы британцам удалось здорово увеличить его жесткость. Усилие на кручение у RRS — 23 000 Нм/градус. В сравнении с УАЗом — это самолет.

Range Rover Sport

4. Атмосферный мотор УАЗа выдает 129 л.с., но с небольшим бюджетом его мощность можно поднять до 150 «лошадок». Британцы на другом уровне — с новой рядной шестерки они сняли 400 л.с. и 550 Нм. Также есть мягкий гибрид со стартер-генератором, который при резком ускорении добавляет мотору 145 Нм крутящего момента и одновременно экономит топливо. Большая мощность еще никому не мешала, а в борьбе с бездорожьем в темном лесу важна и экономичность.

5. И важный фактор вдалеке от дорог — надежность. К Range Rover в последнее время вопросов не было, а к УАЗу были.

Итак, способна ли современная электроника заменить раму и балки мостов? Наш эксперимент с ответом на этот вопрос смотрите на видео внизу. Я поставил на RRS, точнее ехал на нем.