5 минусов обновленного Hyundai Solaris (и три плюса)

Чтобы стоимость машины не подскочила после рестайлинга, разработчикам пришлось экономить на некоторых вещах.

Материалы по теме Новый внедорожник Hyundai — первое фото… кузова

Обновленный Hyundai Solaris всего на девять тысяч рублей дороже седана предыдущей версии — от 765 тысяч рублей. Он получил более современную внешность, светодиодные фары, новую панель приборов и экран мультимедийной системы и еще несколько усовершенствований. То есть автомобиль стал лучше, но так как Solaris — бюджетная модель, то без экономии не обошлось.

Как выяснил эксперт «За рулем», Hyundai Solaris — все тот же надежный автомобиль с неплохими ходовыми качествами, достойным ресурсом и хорошей ликвидностью на вторичке. Но у него есть недостатки, которые не затронула модернизация, а чтобы их устранить, потребуются дополнительные вложения.

Толщиномер показал, что слой краски у автомобиля стал толще — 150 мкм, но только на внешних панелях кузова. На внутренних частях покрытие послабее, всего 20 мкм, что может сказаться на антикоррозийной стойкости. Кроме того, капот подвержен сколам — не помешает обтянуть кузов прозрачной пленкой. Материалы по теме Hyundai Solaris 2020: все его изменения (некоторые — спорные) Автомобиль не оснащается защитой картера двигателя. Даже пластиковой. То есть устанавливать эту деталь придется за дополнительную плату — около 2–2,5 тыс. рублей, жертвуя при этом дорожным просветом, который уменьшится до 145 мм. На скорости 100 км/ч уровень шума в салоне превышает 70 дБ. И это не в базовой комплектации, что было бы ожидаемо, а в версии Elegance стоимостью от 1 061 000 рублей. Таким образом, не помешает улучшить шумоизоляцию, потратив на это от 15 тысяч рублей. Новые светодиодные фары прекрасно освещают дорогу. Доплатить за них придется 50 тысяч рублей, а это значит, что замена разбитой оптики обойдется в десятки тысяч рублей. Следовательно, фары стоит поберечь и обтянуть их бронепленкой. Еще одни минус — высокая стоимость обслуживания. Это нередко наблюдается у бюджетных моделей. Цена четвертого по счету ТО обновленного Hyundai Solaris обойдется более чем 20 тысяч рублей. Но, скорее всего, это будет уже третий год владения, когда заканчивается заводская гарантия на большинство узлов и агрегатов автомобиля.

Сравнив затраты на топливо, ОСАГО, каско и ТО, а также учтя потерю стоимости Hyundai Solaris при последующей перепродаже, эксперт «За рулем» пришел к выводу, что стоимость километра пробега составляет 11 рублей 9 копеек. Это на 98 копеек больше, чем у Lada Vesta, и на одну копейку меньше, чем у Volkswagen Polo.

Подробности обзора обновленного Hyundai Solaris, а также выводы эксперта — в майском выпуске журнала «За рулем» (уже в продаже).