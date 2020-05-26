Проверено «За рулем»: велобагажник на крышу — журнал За рулем

Проверено «За рулем»: велобагажник на крышу

Велокрепление Aurilis Fast Rider 659 вы установите за считаные минуты.

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Проверено «За рулем»: велокрепление на пятую дверь
Велокрепление Aurilis Fast Rider 659 позволяет перевезти на крыше один велосипед массой до 20 кг с любым размером колес и рамой толщиной до 100 мм.

Конструкция — легкая, выполнена из алюминия и пластмассы.

Велокрепление устанавливается за несколько минут без применения инструментов. Правда, только на поперечины, имеющие продольный паз.

Велосипед фиксируется за раму и колеса. От кражи защищают замки на фиксаторе рамы и на креплении устройства к поперечине.

Цена в интернет-магазине «За рулем» — 7150 рублей.

  • Пять полезных решений для перевозки велосипеда — тут.
  • Наши менеджеры помогут вам подобрать оптимальный способ транспортировки велосипеда — на крыше, фаркопе или задней двери. Расширяйте возможности автомобиля вместе с «За рулем»!

Фото: фирма-производитель

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