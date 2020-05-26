Проверено «За рулем»: велобагажник на крышу
Велокрепление Aurilis Fast Rider 659 вы установите за считаные минуты.
Велокрепление Aurilis Fast Rider 659
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позволяет перевезти на крыше один велосипед массой до 20 кг с любым размером колес и рамой толщиной до 100 мм.
Конструкция — легкая, выполнена из алюминия и пластмассы.
Велокрепление устанавливается за несколько минут без применения инструментов. Правда, только на поперечины, имеющие продольный паз.
Велосипед фиксируется за раму и колеса. От кражи защищают замки на фиксаторе рамы и на креплении устройства к поперечине.
Цена в интернет-магазине «За рулем» — 7150 рублей.
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Фото: фирма-производитель
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