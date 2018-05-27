Hyundai Solaris 2020: расходы на содержание и ремонт

Каждый километр пробега на обновленном Солярисе обходится дороже, чем на Весте, и дешевле, чем на VW Polo.

Жесткий характер

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За новым Солярисом я ехал на такси. Таксомотор той же модели трех лет от роду с пробегом 217 тысяч на первом же стыке асфальта напомнил о жестком шасси. Водитель Роман тоже недоволен: жестко! Но на надежности такой характер не сказался: за все время пришлось заменить лишь задние амортизаторы и дважды стойки стабилизатора.

После рестайлинга ситуация не поменялась, ведь ходовую часть не трогали. Жестковато. И руль не такой информативный, как на Polo. Но в целом неплохо.

Сиденья прежние, но теперь у них есть регулировка поясничного упора. Доселе из соперников таким могла похвастать только Веста.

Если не считать турбоверсий Рапида и Поло, то Solaris со 123‑сильным мотором — самый динамичный в классе. Автомат напрягает задумчивостью, но только при активном перемещении. Зато с надежностью порядок. Таксист подтверждает: у двигателя и коробки никаких поломок не было, лишь плановое обслуживание. Главное — вовремя менять масло. Также важный момент: он все три года ездил исключительно на 92‑м бензине.

Огорчают Романа только цены на обслуживание у официального дилера. На Весту и Polo расценки ниже. Начиная с четвертого ТО, стоимость которого переваливает за 20 000 рублей, он стал менять расходники самосто­ятельно, а серьезных поломок вообще не было.

Самый популярный 1,6‑литровый мотор серии Gamma прежний. И по-прежнему периодически транслирует в салон вибрации на холостом ходу.

У Соляриса нет штатной защиты двигателя. Даже на пластиковую не рассчитывайте. Можно установить металлическую, которая обойдется в 2000–2500 тыс. рублей, благо выбор велик. Но нужно понимать, что она съест клиренс до 145 мм.

Лишняя шумиха

Роман посетовал, что зря не затянул машину в пленку. Краска нежная: капот быстро покрывается глубокими сколами. Недавно мы мерили толщину лакокрасочного покрытия у родственного Rio, который производят на том же заводе. Оно в полтора раза тоньше, чем у Polo. Прикладываю толщиномер к кузовным панелям новой машины — прогресс! Цифры «пляшут» вокруг приемлемых 150 мкм. Только кромка капота по-прежнему в зоне риска — там слой краски существенно меньше.

Полноценный слой краски только снаружи. Внутренние поверхности облили по остаточному принципу. Экономика должна быть экономной!

Внутренние поверхности облиты кое-как. Местами под капотом и на внут­ренней части крышки багажника краски почти нет — слой не превышает 20 микрометров. На коррозионной стойкости это не скажется? Возможно! Однако есть еще одна проблема — шум. Лишний слой краски хоть немного, но все же его приглушает. Со штатной «шумкой» обновленный Solaris воспринимается как резонирующая металлическая коробка. Больше 70 дБ на скорости 100 км/ч — громко! И это в самой дорогой версии Elegance.

Интерьер почти не изменился. Здесь новая мультимедиа и перекроенные дефлекторы.

Комбинация получила новые шкалы и центральный дисплей. У основных приборов появилась подложка в виде клетчатого флага.

Новая мультимедийная система не уместилась в старое гнездо и производит впечатление инородного планшета. Впрочем, сейчас так модно. На дорогих Солярисах в комплектации Elegance она умеет зеркалить смартфоны. За доплату можно получить встроенный Яндекс.Авто.

В топовом исполнении доступна главная гордость рестайлинга — светодиодная передняя оптика. Новые фары светят классно. Ближний свет с хорошей площадью освещения и отличным «мониторингом» обочины, а дальний бьет, насколько хватает глаз. Минус один: случись авария или камешек — и замена фары сильно ударит по карману. Даже на старой машине оптика с полоской светодиодных ходовых огней примерно впятеро дороже простых фар (оригинальные стоят в среднем 6000–7000 рублей, со светодиодной полосой оцениваются в 30 000–35 000). Новые фары будут не дешевле. Хотите машину со светодиодным светом — это минимум версия Comfort плюс пакет Light за 50 тысяч рублей — и переход за миллион.

По-прежнему доступный

По нашим замерам багажник вмещает 424 литра. Теоретически — 53 большие упаковки туалетной бумаги. И даже есть странные любители проверить это на практике.

Обновленный Solaris, к счастью, практически не подорожал (если сравнивать цены по одному курсу рубля). За машину с автоматом и в пристойной комплектации надо отдать около миллиона. Тестовый автомобиль в версии Elegance и с пакетом Prestige тянет на миллион сто. И это за компактный седан с «прозрачной» ­краской и плохой шумоизоляцией? Но таковы сегодня цены, да и конкуренты не дешевле. ­С другой стороны, у машины масса достоинств: репутация надежного автомобиля с неплохими ходовыми качествами, пристойным ресурсом и хорошей ликвидностью на вторичке. Все это осталось и после рестайлинга.

HYUNDAI SOLARIS

Цены практически не изменились Придётся делать шумку

Расходы в течение трех лет*

Hyundai Solaris Lada Vesta Volkswagen Polo Затраты на топливо (АИ‑95) 242 520 ₽ 225 600 ₽ 217 140 ₽ ОСАГО + каско 123 432 ₽ 65 646 ₽ 113 247 ₽ Потеря стоимости 235 000 ₽ 280 000 ₽ 280 000 ₽ Потеря стоимости 23% 33% 29% Затраты на ТО 65 000 ₽ 35 500 ₽ 56 252 ₽ Итого 665 952 ₽ 606 746 ₽ 666 639 ₽ Стоимость 1 км пробега 11,09 ₽ 10,11 ₽ 11,1 ₽ * Для расчета выбраны автомобили в предпоследних комплектациях, с автоматом и среднегодовым пробегом в 20 тысяч километров.