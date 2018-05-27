Hyundai Solaris 2020: расходы на содержание и ремонт

Жесткий характер
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За новым Солярисом я ехал на такси. Таксомотор той же модели трех лет от роду с пробегом 217 тысяч на первом же стыке асфальта напомнил о жестком шасси. Водитель Роман тоже недоволен: жестко! Но на надежности такой характер не сказался: за все время пришлось заменить лишь задние амортизаторы и дважды стойки стабилизатора.
После рестайлинга ситуация не поменялась, ведь ходовую часть не трогали. Жестковато. И руль не такой информативный, как на Polo. Но в целом неплохо.
Сиденья прежние, но теперь у них есть регулировка поясничного упора. Доселе из соперников таким могла похвастать только Веста.
Сиденья прежние, но теперь у них есть регулировка поясничного упора. Доселе из соперников таким могла похвастать только Веста.
Если не считать турбоверсий Рапида и Поло, то Solaris со 123‑сильным мотором — самый динамичный в классе. Автомат напрягает задумчивостью, но только при активном перемещении. Зато с надежностью порядок. Таксист подтверждает: у двигателя и коробки никаких поломок не было, лишь плановое обслуживание. Главное — вовремя менять масло. Также важный момент: он все три года ездил исключительно на 92‑м бензине.
Огорчают Романа только цены на обслуживание у официального дилера. На Весту и Polo расценки ниже. Начиная с четвертого ТО, стоимость которого переваливает за 20 000 рублей, он стал менять расходники самостоятельно, а серьезных поломок вообще не было.
Самый популярный 1,6‑литровый мотор серии Gamma прежний. И по-прежнему периодически транслирует в салон вибрации на холостом ходу.
Самый популярный 1,6‑литровый мотор серии Gamma прежний. И по-прежнему периодически транслирует в салон вибрации на холостом ходу.
У Соляриса нет штатной защиты двигателя. Даже на пластиковую не рассчитывайте. Можно установить металлическую, которая обойдется в 2000–2500 тыс. рублей, благо выбор велик. Но нужно понимать, что она съест клиренс до 145 мм.
У Соляриса нет штатной защиты двигателя. Даже на пластиковую не рассчитывайте. Можно установить металлическую, которая обойдется в 2000–2500 тыс. рублей, благо выбор велик. Но нужно понимать, что она съест клиренс до 145 мм.
Лишняя шумиха
Роман посетовал, что зря не затянул машину в пленку. Краска нежная: капот быстро покрывается глубокими сколами. Недавно мы мерили толщину лакокрасочного покрытия у родственного Rio, который производят на том же заводе. Оно в полтора раза тоньше, чем у Polo. Прикладываю толщиномер к кузовным панелям новой машины — прогресс! Цифры «пляшут» вокруг приемлемых 150 мкм. Только кромка капота по-прежнему в зоне риска — там слой краски существенно меньше.
Полноценный слой краски только снаружи. Внутренние поверхности облили по остаточному принципу. Экономика должна быть экономной!
Полноценный слой краски только снаружи. Внутренние поверхности облили по остаточному принципу. Экономика должна быть экономной!
Внутренние поверхности облиты кое-как. Местами под капотом и на внутренней части крышки багажника краски почти нет — слой не превышает 20 микрометров. На коррозионной стойкости это не скажется? Возможно! Однако есть еще одна проблема — шум. Лишний слой краски хоть немного, но все же его приглушает. Со штатной «шумкой» обновленный Solaris воспринимается как резонирующая металлическая коробка. Больше 70 дБ на скорости 100 км/ч — громко! И это в самой дорогой версии Elegance.
Интерьер почти не изменился. Здесь новая мультимедиа и перекроенные дефлекторы.
Интерьер почти не изменился. Здесь новая мультимедиа и перекроенные дефлекторы.
Комбинация получила новые шкалы и центральный дисплей. У основных приборов появилась подложка в виде клетчатого флага.
Комбинация получила новые шкалы и центральный дисплей. У основных приборов появилась подложка в виде клетчатого флага.
Новая мультимедийная система не уместилась в старое гнездо и производит впечатление инородного планшета. Впрочем, сейчас так модно. На дорогих Солярисах в комплектации Elegance она умеет зеркалить смартфоны. За доплату можно получить встроенный Яндекс.Авто.
Новая мультимедийная система не уместилась в старое гнездо и производит впечатление инородного планшета. Впрочем, сейчас так модно. На дорогих Солярисах в комплектации Elegance она умеет зеркалить смартфоны. За доплату можно получить встроенный Яндекс.Авто.
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В топовом исполнении доступна главная гордость рестайлинга — светодиодная передняя оптика. Новые фары светят классно. Ближний свет с хорошей площадью освещения и отличным «мониторингом» обочины, а дальний бьет, насколько хватает глаз. Минус один: случись авария или камешек — и замена фары сильно ударит по карману. Даже на старой машине оптика с полоской светодиодных ходовых огней примерно впятеро дороже простых фар (оригинальные стоят в среднем 6000–7000 рублей, со светодиодной полосой оцениваются в 30 000–35 000). Новые фары будут не дешевле. Хотите машину со светодиодным светом — это минимум версия Comfort плюс пакет Light за 50 тысяч рублей — и переход за миллион.
По-прежнему доступный По нашим замерам багажник вмещает 424 литра. Теоретически — 53 большие упаковки туалетной бумаги. И даже есть странные любители проверить это на практике.
По нашим замерам багажник вмещает 424 литра. Теоретически — 53 большие упаковки туалетной бумаги. И даже есть странные любители проверить это на практике.
Обновленный Solaris, к счастью, практически не подорожал (если сравнивать цены по одному курсу рубля). За машину с автоматом и в пристойной комплектации надо отдать около миллиона. Тестовый автомобиль в версии Elegance и с пакетом Prestige тянет на миллион сто. И это за компактный седан с «прозрачной» краской и плохой шумоизоляцией? Но таковы сегодня цены, да и конкуренты не дешевле. С другой стороны, у машины масса достоинств: репутация надежного автомобиля с неплохими ходовыми качествами, пристойным ресурсом и хорошей ликвидностью на вторичке. Все это осталось и после рестайлинга.
HYUNDAI SOLARIS
HYUNDAI SOLARIS
Цены практически не изменились
Придётся делать шумку
Расходы в течение трех лет*
Hyundai Solaris
Lada Vesta
Volkswagen Polo
Затраты на топливо (АИ‑95)
242 520 ₽
225 600 ₽
217 140 ₽
ОСАГО + каско
123 432 ₽
65 646 ₽
113 247 ₽
Потеря стоимости
235 000 ₽
280 000 ₽
280 000 ₽
Потеря стоимости
23%
33%
29%
Затраты на ТО
65 000 ₽
35 500 ₽
56 252 ₽
Итого
665 952 ₽
606 746 ₽
666 639 ₽
Стоимость 1 км пробега
11,09 ₽
10,11 ₽
11,1 ₽
* Для расчета выбраны автомобили в предпоследних комплектациях, с автоматом и среднегодовым пробегом в 20 тысяч километров. Газовые упоры капота заметно упрощают процесс обслуживания автомобиля, при этом ставятся они самостоятельно в штатные места! Доступность и простота крепления!