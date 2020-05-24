Сегодня, в 8:00 Тормознул гаишник. А если поменяться с пассажиром: что будет? Если гаишник заподозрит уловку и отразит ее в протоколах, не надейтесь, что суд поверит вам, а не ему. Зачем пересаживаться?
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Причин может быть несколько.
Допустим, вы хорошо погуляли накануне. Вроде бы чувствуете себя хорошо, но опасаетесь, что проверка на трезвость может выявить «остаточный выхлоп». В этом случае по статье 12.8 КоАП вам грозит лишение прав минимум на полтора года и штраф 30 000 рублей. Другой вариант: вы совершили нарушение (например, обгон там, где это запрещено) на глазах у инспектора ГИБДД и полагаете, что за это вас, скорее всего, лишат прав. А рядом пассажир, у которого тоже есть водительское удостоверение, но он очень редко ездит и лишение прав на несколько месяцев даже не заметит. Еще одна причина: вы забыли права. А рядом по-прежнему пассажир с водительским удостоверением. Тут рисковать вообще глупо, ведь при адекватном поведении можно отделаться вообще предупреждением (наличие документа инспектор может проверить дистанционно). А официальный штраф по статье 12.3.2 КоАП РФ — максимум 500 рублей. Как пересаживаться?
В интернете можно найти множество советов. В том числе и вредных. К ним и относится такая уловка. Бывалые советуют проезжать как можно дальше от инспектора ГИБДД, чтобы у вас было больше времени на смену (пока инспектор идет к вам). Однако быстро махнуться местами в тесном салоне легковушки не так уж и просто. Разве что в грузовике или микроавтобусе может сработать. И даже если маневр скроет тонировка задних окон, то выдаст покачивание кузова машины.
Чем все это грозит?
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Как таковой статьи за «подмену водителя» в КоАП нет. Ответственность, впрочем, не исключена. Например, за дачу ложных показаний. Вы же будете отвечать на вопросы полицейского и судьи «Кто сидел за рулем?». Вот и повод для привлечения к ответственности.
Статья 17.9 КоАП предусматривает штраф от 1000 до 1500 рублей.
Инспектор, догадавшись обо всем на месте, скорее всего, будет настаивать, чтобы «пассажир» прошел проверку на трезвость. Ведь это самый распространенный повод, чтобы пересесть на пассажирское кресло. Согласитесь — понесете законное наказание. Нет — все будет отражено в протоколах плюс санкция за дачу ложных показаний (и с «водителя» тоже).
Не забудьте подумать и о том, чем грозит рокировка для мнимого водителя. Скорее всего, он будет как минимум не вписан в ОСАГО (
500 рублей по статье 12.37.1 КоАП РФ). Если он тоже окажется нетрезвым, лишатся прав оба: владелец — за передачу управления пьяному по статье 12.8.2 на те же полтора-два года плюс 30 000 рублей, что и сидящий за рулем. Могут проверить всех участников аферы на старые грешки, и тут уже аукнутся неоплаченные штрафы.
Если гаишник заподозрит уловку и отразит ее в протоколах, не надейтесь, что суд поверит вам, а не ему. Такова сложившаяся практика: должностным лицам при разборе административных дел верят на слово. К тому же ваш умысел будет налицо.
Совет «За рулем»
Почему бы сразу не посадить за руль другого человека? Пусть даже он неопытен, ехать будет все равно безопаснее, чем, к примеру, с нетрезвым водителем. Если же думать об этом уже поздно, за рулем именно вы и инспектор ГИБДД уже махнул жезлом в вашу сторону, то не планируйте сомнительную уловку. Избежать наказания вряд ли удастся, а вот усугубить — легко.
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