Тормознул гаишник. А если поменяться с пассажиром: что будет?

Если гаишник заподозрит уловку и отразит ее в протоколах, не надейтесь, что суд поверит вам, а не ему.

Зачем пересаживаться?

Причин может быть несколько.

Допустим, вы хорошо погуляли накануне. Вроде бы чувствуете себя хорошо, но опасаетесь, что проверка на трезвость может выявить «остаточный выхлоп». В этом случае по статье 12.8 КоАП вам грозит лишение прав минимум на полтора года и штраф 30 000 рублей.

вам грозит Другой вариант: вы совершили нарушение (например, обгон там, где это запрещено) на глазах у инспектора ГИБДД и полагаете, что за это вас, скорее всего, лишат прав. А рядом пассажир, у которого тоже есть водительское удостоверение, но он очень редко ездит и лишение прав на несколько месяцев даже не заметит.

Еще одна причина: вы забыли права. А рядом по-прежнему пассажир с водительским удостоверением. Тут рисковать вообще глупо, ведь при адекватном поведении можно отделаться вообще предупреждением (наличие документа инспектор может проверить дистанционно). А официальный штраф по статье 12.3.2 КоАП РФ — максимум 500 рублей.

Как пересаживаться?

В интернете можно найти множество советов. В том числе и вредных. К ним и относится такая уловка. Бывалые советуют проезжать как можно дальше от инспектора ГИБДД, чтобы у вас было больше времени на смену (пока инспектор идет к вам). Однако быстро махнуться местами в тесном салоне легковушки не так уж и просто. Разве что в грузовике или микроавтобусе может сработать. И даже если маневр скроет тонировка задних окон, то выдаст покачивание кузова машины.

Чем все это грозит?

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Как таковой статьи за «подмену водителя» в КоАП нет. Ответственность, впрочем, не исключена. Например, за дачу ложных показаний. Вы же будете отвечать на вопросы полицейского и судьи «Кто сидел за рулем?». Вот и повод для привлечения к ответственности.

Инспектор, догадавшись обо всем на месте, скорее всего, будет настаивать, чтобы «пассажир» прошел проверку на трезвость. Ведь это самый распространенный повод, чтобы пересесть на пассажирское кресло. Согласитесь — понесете законное наказание. Нет — все будет отражено в протоколах плюс санкция за дачу ложных показаний (и с «водителя» тоже).

Не забудьте подумать и о том, чем грозит рокировка для мнимого водителя. Скорее всего, он будет как минимум не вписан в ОСАГО (500 рублей по статье 12.37.1 КоАП РФ). Если он тоже окажется нетрезвым, лишатся прав оба: владелец — за передачу управления пьяному по статье 12.8.2 на те же полтора-два года плюс 30 000 рублей, что и сидящий за рулем. Могут проверить всех участников аферы на старые грешки, и тут уже аукнутся неоплаченные штрафы.

Если гаишник заподозрит уловку и отразит ее в протоколах, не надейтесь, что суд поверит вам, а не ему. Такова сложившаяся практика: должностным лицам при разборе административных дел верят на слово. К тому же ваш умысел будет налицо.

Совет «За рулем»

Почему бы сразу не посадить за руль другого человека? Пусть даже он неопытен, ехать будет все равно безопаснее, чем, к примеру, с нетрезвым водителем. Если же думать об этом уже поздно, за рулем именно вы и инспектор ГИБДД уже махнул жезлом в вашу сторону, то не планируйте сомнительную уловку. Избежать наказания вряд ли удастся, а вот усугубить — легко.