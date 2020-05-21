Новый кроссовер Cadillac: обзор намеков на роскошь

Формально даунсайзинговый мотор потребляет существенно меньше бензина не только благодаря меньшему объему: свой вклад вносят система охлаждения с электрическим насосом и отключение двух цилиндров при малых нагрузках (сдвигающиеся кулачки распредвала закрывают клапаны второго и третьего цилиндров).

На бумаге — красиво. Но в жизни ХТ6 далеко не скромняга. В горах он сжигал 20 литров. Средний расход — 14,5 л/100 км. Полагаю, с двигателем V6 3.6 получилось бы не радикально больше, но был бы бонус — «бархатистый баритон» мотора.

В городе динамики хватает, но на шоссе заявленные 9,9 секунды до сотни растянулись до 11. На горных дорогах тяги маловато. На выходе из поворотов машина вяло откликается на открытие дросселя. Девятиступенчатый джиэмовский автомат Hydromatic тоже не дает активничать: ради экономичности торопится подтыкать повышенные передачи. Эта машина — для спокойной езды.

1. Камера заднего вида — 21%; задние датчики парковки — 38%; система предупреждения об объектах, движущихся сзади в поперечном направлении, камера заднего вида — 52%; система предотвращения столкновения при движении задним ходом, камера заднего вида — 81%. 2. Система предупреждения о столкновении — 21%; система удержания в полосе при перестроении — 20%; система контроля слепых зон — 26%. 3. Мощные LED-фары — 21%; система адаптивного освещения — 35%; система автоматического торможения — 46%.

*Данные Мичиганского технического университета.

Подвеска и муфта

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Исполнений у ХТ6 два: Premium Luxury и Sport. Причем стоят они одинаково. «Премиальные» машины сверкают хромом, а в салоне у них — натуральное дерево. У «спорта» вместо наружного хрома — «воронение», а вместо деревянных накладок — карбоновые. В «премиальном» ХТ6 установлены пассивные амортизаторы, а в «спортивном» — адаптивные. И они мне понравились больше. Не так заметны мелкие неровности, да и крупняк подвеска отрабатывает эффективнее.

На версии Sport не одна многодисковая муфта, как у Premium Luxury, а по одной на каждую заднюю полуось. Это позволяет регулировать крутящий момент отдельно на каждом колесе, изменяя вектор тяги. На сухом асфальте эффекта мало, а по грунтовке XT6 едет неожиданно бойко, ловко вкручиваясь в пыльные виражи.

И диагональное вывешивание Sport преодолевает без проблем. Но что толку? Вне асфальта это не боец — низкие бамперы легко повредить. Углы въезда и съезда всего 14,9° и 16,5° — скромнее, чем у многих легковушек. Заявленный ­клиренс 181 мм — я намерил лишь 169 мм. Какое бездорожье? От города — до комфортной дачи. По асфальту.

1. Боковые датчики обна­ружения движущихся объектов (контроль слепых зон) — 5 м. 2. Задний радар ближнего действия (система автоматического торможения при движении задним ходом) — до 30 м. 3. Боковые модули обнаружения объектов (система помощи при перестроении) — 3,5 м сбоку и 70 м за автомобилем. 4. Боковые модули обнаружения объектов (система предупреждения об объектах, движущихся сзади в поперечном направлении) — 20 м. 5. Задние парктроники — 2,5 м. 6. Боковые парктроники (автоматическая парковка) — до 4,5 м. 7. Передние парктроники — 1,2 м. 8. Передние радары ближнего действия (система автоматического торможения, адаптивный круиз-контроль) — до 30 м. 9. Камера за ветровым стеклом — до 60 м. 10. Инфракрасная камера ночного видения — до 100 м. 11. Передний радар дальнего действия — от 30 до 200 м.

Хорошая комплектация с двумя фишками

По логике, в салоне должны просматриваться те же интерьерные ходы, что и в новом Escalade. Но нет — он скроен по мотивам меньшего кроссовера ХТ5. Однако есть намеки на роскошь. Отделка — исключительно натуральной кожей, настоящим деревом или углепластиком. Всё отлично подогнано, нигде ничего не скрипит.

Что с двухместным вторым рядом, что с трехместным — в любом случае будет продольная регулировка, возможность менять угол наклона спинок.

Передние сиденья чуть жестковаты, но спрофилированы классно и снабжены не только обогревом, но и вентиляцией. И в целом комплектация хороша: обогрев и электропривод руля, беспроводной зарядник для смартфонов, проекционный дисплей. Всё это есть и у конкурентов, среди которых Lexus RX и Volvo XC90. Но янки предлагают и кое-что уникальное — систему ночного видения и салонное зеркало с выводом потокового видео со спрятанной за спойлером камерой. А вот на мультимедийке разработчики отдохнули: 8-дюймовый экран для такой машины мал, раздачи Wi-Fi нет.

К услугам пассажиров выдвижной ящик с подстаканниками и блок управления микроклиматом.

Багажник огромный: при сложенных сиденьях второго и третьего рядов его объем 2,2 кубометра! Есть и функция бесконтактного открывания двери, и сервопривод складывания двух пассажирских рядов.

В одноклассниках третий ряд сидений предлагается за доплату, а в ХТ6 это стандарт. Причем на «камчатке» просторнее, чем в Лексусе и Вольво. Заметив индивидуальные потолочные дефлекторы и два USB-разъема для подзарядки гаджетов, я даже подумал, что смогу просидеть там пару-тройку часов.

Второй ряд ХТ6 может быть как трехместным, так и оборудован двумя раздельными креслами (доплаты за это не требуется) с продольными регулировками и откидными подлокотниками. В торце туннеля — пульт управления микроклиматом (климат-контроль трехзонный) и пара USB-портов. Условия хорошие, но большого запаса для коленей нет, да и спинки не мешало бы сделать помягче.

Но главное, конечно, не в удобстве заднего ряда, а в том, что XT6 на 200–500 тысяч дешевле конкурентов при сопоставимом уровне оснащения и статусности. А умение считать деньги сегодня важно.

Транспортный налог — около 10 тысяч рублей, средний расход топлива составляет 14 литров на сотню.

Щедрое оснащение и просторный салон Скромный двухлитровый мотор

Cadillac XT6

Длина / ширина / высота / база 5050 / 1964 / 1750 / 2863 мм

5050 / 1964 / 1750 / 2863 мм Объем багажника 357–2232 л

357–2232 л Снаряженная / полная масса 2176 / 2722 кг

2176 / 2722 кг Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1998 см³; 147 кВт / 200 л.с. при 4250–6000 об/мин; 350 Н·м при 1500–4000 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1998 см³; 147 кВт / 200 л.с. при 4250–6000 об/мин; 350 Н·м при 1500–4000 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 9,9 с

9,9 с Максимальная скорость 210 км/ч

210 км/ч Топливо / запас топлива АИ‑95 / 82 л

АИ‑95 / 82 л Трансмиссия полный привод; А9

Новый кроссовер Cadillac: обзор намеков на роскошь Главная фишка в том, что второй ряд ХТ6 может быть как трехместным, так и оборудован двумя раздельными креслами (доплата не потребуется). Новый кроссовер Cadillac: обзор намеков на роскошь

Фото автора и компании Cadillac