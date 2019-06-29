Skoda Rapid с пробегом: все косяки, которые вылезут

Захотите купить модель на вторичке, имейте в виду: гнаться за рестайлинговой версией нет смысла. Обновление семнадцатого года принесло только чуть другие бамперы.

Skoda Rapid

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Годы выпуска — 2012–2020

— 2012–2020 Рестайлинг — 2017 г.

— 2017 г. Цены — от 300 000 до 600 000 рублей

Даже удивительно, что автомобиль не стал суперхитом у нас. Средненькие продажи можно объяснить так: чехи два года занимались локализацией модели, в итоге в Россию Rapid пришел аккурат перед кризисом четырнадцатого года и не успел раскрутиться. А жаль, модель вышла неплохой.

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Кузов не ржавеет, салон не ветшает

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Претензий по поводу ржавчины к этому Рапиду пока нет, но опыт других Шкод постарше показывает, что со временем краска будет слезать пластами.

Если автомобиль белый или желтый, есть вероятность, что он работал в такси. При проверке таких авто надо быть очень внимательным! Популярный вариант «очистить» историю выглядит так: в объявлении указывается VIN точно такой же машины, но из-под частника. Когда дело доходит до покупки, клиент вряд ли будет сверять номер из объявления и номер на машине. Перед осмотром первым делом смотрите ПТС и перепроверяйте VIN еще раз.

С салоном все хорошо, старится он пристойно. Правда, в базовых комплектациях ставили дешевенькие кресла, их отделка недолговечна. Рычаг коробки сделан из самых простых материалов, он затирался даже на новых машинах. Поэтому определять пробег по этой детали салона нельзя.

Самый большой минус по кузову — двери. В них может скапливаться вода — дренажные отверстия надо проверять и прочищать. Иначе двери начнут попросту гнить. Чем дороже стоит мультимедийка, тем больше шансов, что она будет глючить.

По электрике отказы тоже встречаются нечасто. И только воющий моторчик печки начнет выматывать душу примерно на 70–80 тысячах км пробега. Щедрый хозяин купит новый и поедет на сервис. А экономный — разберет половину передней панели, вынет и отремонтирует старый. Иногда хватает чистки и смазки. Хотя часто визг появляется из-за сносившихся щеток. Хотите продлить жизнь «движочку», почаще меняйте салонный фильтр.

Три цилиндра или турбо?

С двигателями внутреннего сгорания российский офис Шкоды перемудрил. Как вам, например, 3-цилиндровый атмосферник? На сайтах объявлений по продаже можно найти добрую сотню предложений. «Тому, кто понял жизнь и больше не спешит», его 75-ти сил хватит за глаза. Алюминиевый моторчик в целом неплох, четверть миллиона километров отходить способен. Но все портит непредсказуемая цепь в приводе ГРМ. Она может растянуться уже к 100 000 км, а то и раньше. Проверять состояние привода надо регулярно, а к посторонним звукам из-под капота — прислушиваться. Не уследишь, и поршни встретятся с клапанами. Да и мелких проблем «тройка» готова подкинуть. В мороз может не завестись, потому что заливает свечи. Другая свечная болезнь — они быстро зарастают нагаром. От этого через время выбивает катушки зажигания. В общем, в 2017 году Skoda от трех цилиндров отказалась.

Самый популярный движок — атмосферный 1.6. До лета пятнадцатого года ставилась серия ЕА111, а потом появилось поколение ЕА211. Отличить один от другого легко: у «трех единиц» пластиковая накладка накрывает только часть клапанной крышки. У свежего мотора сверху стоит большой корпус воздухана, а выпускной коллектор расположен сзади блока цилиндров.

Старая версия не очень подходит для эксплуатации в южных регионах. Родное масло «жидковато». В результате некоторые пары трения работают на сухую. В список известных минусов также занесем трескающиеся выпускные коллекторы и нежную систему зажигания. Цепной привод ГРМ — палка о двух концах. Если постоянно экономить на масляном сервисе, привод сдастся очень быстро. Вдобавок он не любит рваной езды.

1.6 TSI (ЕА111)

У свежего 1.6 вместо цепи применен ремень ГРМ. Менять его производитель рекомендует через 120 тысяч км пробега. Рапиду досталась доведенная до ума версия этого движка. То есть без детских болезней вроде «неправильных» поршней. Так что свежий «двухсот одиннадцатый» — вариант неплохой, хотя и конструктивно более сложный. Например, тут есть механизм регулировки фаз на впуске. Значит, рано или поздно придется потратиться на замену муфт. В системе охлаждения два термостата против одного на предыдущей версии. Гидрокомпенсаторы через 120 000 км могут «зацокать». Плавающие обороты обычно вылечиваются прочисткой форсунок и дросселя.

Шкода не была бы собой без «ваговского» 1.4 TSI. Их тоже два. До мая пятнадцатого года стоял вариант отдачей 122 силы с цепным приводом ГРМ, а потом появился чуть более мощный ременной вариант. С обоими особых проблем быть не должно. Бывает, конечно, закиснут тяги актуатора турбины. Их надо пытаться разработать. Если поможет — хорошо, если нет — придется заказывать новый актуатор.

«Турбо» можно брать смело, но при двух условиях: бензин лучше лить не девяносто пятый, а девяносто восьмой. Масло покупать только лучшее, а заодно сократить межсервисные интервалы до 7500 км — непосредственный впрыск и современный турбонаддув экономии не прощают.

Кузов лифтбек — вроде бы просто мечта! Смотрится как седан, а в плане практичности — почти универсал.

Ручка, робот, автомат?

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К турбомотору полагается «сухой» 7-ступенчатый «преселектив». Да не какой-нибудь, а печально известный DQ200! Первые версии коробки отправлялись на капремонт через 50–60 тысяч км. В двенадцатом и четырнадцатом годах прошли очень толковые ревизии. Да, роботы стали не такими скорострельными, но живут теперь подольше. Мехатроник и сцепления ходят под 150 тысяч км, а стальные потроха или, говоря правильным языком, редукторная часть, — все 300. Увы, в семнадцатом году всплыл очередной косяк. В корпусе мехатроника стали появляться трещины. Ничего радикального немцы решили не делать. Просто опять переписали программу управления, а всем жалобщикам сделали капремонт коробок.

А вот у моторов 1.6 нет преселективов, а есть старый-добрый автомат от Aisin Warner. Для спокойствия можно врезать дополнительный теплообменник, но, в принципе, достаточно регулярной замены масла. Регулярной — это через 60–80 тысяч км. Хотя сервисная книжка вообще не знает такой процедуры!

В шестнадцатом году в блок управления начали «лить» очередную свежую прошивку, но она оказалась неудачной. Так что, если автомат вдруг зависнет на второй передаче, не паникуйте. Возможно, что дело обойдется перезаливкой софта. Если вы давно мечтали об автомате, но боялись налететь на дорогой ремонт, двухпедальный Rapid — отличный вариант, чтобы попробовать.

К механике претензий даже больше. Синхронизаторы изнашиваются быстрее, чем того ожидаешь. А уж если машину продает «уличный гонщик», готовьтесь менять подшипник дифференциала и сателлиты. Если передачи втыкаются как-то нечетко, будто через вату, это как раз признак ну очень заезженной машины.

Подвески и рулевое — без проблем

Передняя подвеска здесь от старой Фабии, а задняя — от Октавии теперь уже позапрошлого поколения. Поэтому сзади колея сразу на 4 см шире, чем спереди. Вот такая особенность! Амортизаторы могли бы ходить подольше, особенно задние. Впрочем, иногда и сотню тысяч отрабатывают. Ходимость ступичных подшипников тоже зависит от состояния дорог, по которым ездит машина.

Подвеска у Рапида жесткая — на любителя, а с точки зрения надежности вопросов почти нет.

Был один забавный косячок при сборке. В первые полтора года после начала выпуска модели инженеры Шкоды сбились с ног в поисках того, что же так гаденько поскрипывает в передней подвеске, причем только зимой. Оказалось, втулки стабилизатора. Просто на конвейере закладывали мало смазки и ее вымывало реагентами. Потом смазки стали класть намного больше, а заодно сменили сырье.

В рулевом управлении стоит электрогидравлический усилитель. Если вдруг рейка начнет постукивать — это обычно впервые происходит зимой, не надо сразу искать новую. Подтяжки может хватить на долгий срок.

Итак, брать Рапид можно и даже нужно! С турбомотором и преселективом риск будет больше, а цена ошибки выше. От варианта 1.2 советую отказаться. Дело не только в мощности: за редким исключением трехцилиндровые Шкоды обычно брали не пенсионеры, а таксопарки. Мы-то знаем, какие огромные пробеги машины с шашечками накатывают за год-два.

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Атмосферник 1.6 — это хорошо. В каждом семействе 90- и 105- или же 110-сильные версии по железу ничем не отличаются друг от друга. Все дело только в прошивке. Так что можно смело брать младший вариант, лить «софт» от мощной версии и потом радоваться копеечной ставке транспортного налога. И только выбор между цепным и ременным двигателями — вопрос посложнее, особенно если нужна пятилетка, на которых встречаются и такие, и такие.

Про коробки мы сказали яснее некуда: преселектив стал крепче, но неидеален, а вот автомат даже лучше механики. И еще один совет: гнаться за рестайлинговой машиной нет смысла. Обновление семнадцатого года принесло только чуть другие бамперы. Плюс боковые поворотники переехали на зеркала. Решение спорное — на передних крыльях меньше шансов их расколотить.

По многим моментам этот «чех» калужской сборки обходит Рио и Солярис и даже родственный Volkswagen Polo. Угоняют Рапиды реже, запчасти стоят столько же, а кузов попрактичнее.

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