Что ты меня дальним слепишь? Ты не на треке тут! — журнал За рулем

Что ты меня дальним слепишь? Ты не на треке тут!

Водители в России частенько пользуются таким приемом — поморгать дальним светом. Иногда в знак приветствия, иногда в качестве предупреждения об опасности. Но чаще — если «низко летят».

Представьте, что вы за рулем синего автомобиля и едете со скоростью 90 км/ч. Приближающийся сзади красный автомобиль сигналит фарами, требуя уступить дорогу. Как поступить?

Отмечайте свой вариант, а правильный — на следующей странице.

Вам сигналят дальним светом, требуя освободить ряд. Что сделаете?

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