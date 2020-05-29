Что ты меня дальним слепишь? Ты не на треке тут!
Водители в России частенько пользуются таким приемом — поморгать дальним светом. Иногда в знак приветствия, иногда в качестве предупреждения об опасности. Но чаще — если «низко летят».
Представьте, что вы за рулем синего автомобиля и едете со скоростью 90 км/ч. Приближающийся сзади красный автомобиль сигналит фарами, требуя уступить дорогу. Как поступить?
Отмечайте свой вариант, а правильный — на следующей странице.
Страницы
← предыдущаяследующая →
12
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter