Тест на ПДД для водителя 80-го уровня (то есть сложно!)

Нерегулируемый перекресток, да еще и с трамвайными путями. Новичкам за рулем лучше на такие перекрестки на выезжать — слишком уж много правил нужно вспомнить и быстро принять решение, чтобы не создать аварийной ситуации.

Вопрос вроде как простой: каким транспортным средствам должен уступить дорогу водитель автобуса? Отмечайте свой вариант, а правильный — на следующей странице.

Кому уступит автобус? 1. Никому 2.Трамваю 1 3. Трамваю 2 4. Обоим трамваям 5. Обоим трамваям и легковому автомобилю