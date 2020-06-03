Тест на ПДД для водителя 80-го уровня (то есть сложно!) — журнал За рулем

Тест на ПДД для водителя 80-го уровня (то есть сложно!)

Нерегулируемый перекресток, да еще и с трамвайными путями. Новичкам за рулем лучше на такие перекрестки на выезжать — слишком уж много правил нужно вспомнить и быстро принять решение, чтобы не создать аварийной ситуации.

Вопрос вроде как простой: каким транспортным средствам должен уступить дорогу водитель автобуса?

Отмечайте свой вариант, а правильный — на следующей странице.

Кому уступит автобус?

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