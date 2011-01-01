Проверено «За рулем»: фаркоп

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Многие автопроизводители уже на стадии проектирования автомобиля предусматривают установку на него тягово‑сцепного устройства. Оно позволяет не сверлить в кузове дополнительные отверстия. При этом получается оптимальное распределение нагрузки на элементы автомобиля.
Устройства тольяттинской компании «ПТ Групп» предназначены для отечественных и импортных моделей. Фаркопы выполнены из качественной конструкционной стали, подвергнуты фосфатированию и покрыты слоем порошковой краски, что позволит им долго сопротивляться коррозии. Шар фаркопа съемный и защищен от коррозии никелированием.
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