Проверено «За рулем»: фаркоп

Надежное тягово-сцепное устройство должно быть в каждом автомобиле.

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Многие автопроизводители уже на стадии проектирования автомобиля предусматривают установку на него тягово‑сцепного устройства. Оно позволяет не сверлить в кузове дополнительные отверстия. При этом получается оптимальное распределение нагрузки на элементы автомобиля.

Устройства тольяттинской компании «ПТ Групп» предназначены для отечественных и импортных моделей. Фаркопы выполнены из качественной конструкционной стали, подвергнуты фосфатированию и покрыты слоем порошковой краски, что позволит им долго сопротивляться коррозии. Шар фаркопа съемный и защищен от коррозии никелированием.

Приобрести ТСУ можно в интернет-магазине «За рулем» по цене от 4720 рублей.

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